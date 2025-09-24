Vuković: Završeno predsjedavanje Špirića, očekujemo povratak digniteta Doma naroda

Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Vuković izjavio je danas nakon završetka sjednice da je završetak predsjedavanja Nikole Špirića važan trenutak za rad tog zakonodavnog tijela.

– Danas je vrlo važan dan za Dom naroda jer je Nikola Špirić završio svoje predsjedavanje. Nadam se da će novi predsjedavajući, nakon osam teških mjeseci, vratiti poštovanje poslovnika i dignitet Doma – kazao je Vuković.

Osvrnuo se i na današnju sjednicu, koju je ocijenio kao haotičnu i antiposlovničku, te dodao da nije bilo uslova za održavanje 18. hitne sjednice jer prethodne nisu završene.

– Hitna sjednica mora sadržavati tačke koje zaista zahtijevaju hitnost. Danas smo pokazali toleranciju zbog važnosti Zakona o energiji, koji se odnosi na CBAM mehanizam, ali smo insistirali na skraćenoj proceduri – rekao je Vuković.

Kritikovao je rad Vijeća ministara BiH, navodeći da nema podršku nijednog doma Parlamentarne skupštine BiH, te da bi u demokratskim zemljama takav organ podnio ostavku.

– Rješenje je nova parlamentarna većina koja bi u narednih godinu i po dana mogla donijeti odluke koje bi građanima vratile nadu – zaključio je Vuković.

Facebook komentari