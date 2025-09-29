CBBiH: Povlačenje iz opticaja starijih novčanica KM povećalo otkrivanje krivotvorina

U prvoj polovini 2025. godine, od novčanica dostavljenih na vještačenje u Centralnu banku BiH, registrovano je ukupno 411 krivotvorenih primjeraka konvertibilne marke, što je znatno više u odnosu na isti period prošle godine kada ih je bilo 185.

Od ukupno 411 krivotvorina, 207 (50,4 posto) odnosi se na izdanja novčanica koje od 1. januara 2025. više nisu u opticaju. Za poređenje, tokom cijele 2024. godine, kada su ta izdanja još bila važeća, registrovano je 106 krivotvorina (31,5 posto).

Najviše krivotvorenih primjeraka bilo je u apoenima od 100 KM (268 komada) i 50 KM (68 komada).

„Iako se do 31. decembra 2024. u opticaju nalazio izuzetno mali broj starijih izdanja, krivotvorine tih novčanica uvijek su bile značajno zastupljene (do 2023. uvijek preko 50 posto). Novčanice apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM koje su ostale u opticaju imaju unaprijeđena zaštitna obilježja, čime se znatno otežava njihovo krivotvorenje, a istovremeno je lakše provjeriti njihovu autentičnost“, naveli su iz Centralne banke BiH, prenosi novi.

