Ispovijest bivše bh. političarke: ‘Policajka u zatvoru mi je rekla da su za mene bile dvije opcije – crna kesa ili robija’

Bivša dopredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Vesna Bešlagić povukla se iz politike i trenutno vodi život daleko od očiju javnosti.

Tokom svog mandata bila je uhapšena u akciji koja se tiče podjele grantova, a teretila se za to da je uslovljavala davanje grantova time da joj se vrati dio sredstava. Prvostepeno je osuđena na dvije godine i šest mjeseci, a pravosnažno je to smanjeno za pet mjeseci.

Kaznu od 25 mjeseci je odslužila, a onda je Ustavni sud BiH poništio presudu, jer su joj bila povrijeđena prava garantovana Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima.

– Presuda je nepravedna i nezakonita, jer je Vesna Švancer uživala imunitet od krivičnog gonjenja i građansko-pravnog gonjenja, a kada je Vesna lišena slobode, smatrala sam da joj treba skinuti imunitet. Tužilaštvo BiH je trebalo da traži od Suda BiH da se to uradi ili da to Predstavnički dom uradi preko Komisije, dok se ne vidi da li je Vesna zaista kriva, a sve to je izostalo – rekla je Bešlagić.

Nezakonit postupak

Navodi da je njena advokatica više puta to isticala, a samim tim postupak je postao nezakonit.

– Osim toga, nisam imala pravo na pravično suđenje. Presuda je politički montirana, problem je što je Vesna bila previše iskrena. Možda nisam zasmetala samo politički, nego i kao žena, kao i neko ko se borio za borce. Pripadnici Armije RBiH i HVO-a su rekli da je uvijek bila uz njih – naglasila je.

Ispričala je da je pripadnici FUP-a nisu pozvali, nego su je zaustavili na ulici u Zenici, dok se sastala sa sestrom i kćerkom. Kaže da joj se ništa nije nalazilo na službenom računaru, jer su ljudi vikendom ulazili u njenu kancelariju i provjeravali računar.

– U FUP-u su mi oduzeli dva mobitela, onda su ih vještačili, a laptop su rekli da ne mogu vještačiti. Rekli su mi da će izaći u susret tako što će mi dati sobu u koju je bio Efendić, čitavu noć nisam mogla da spavam, bilo je upaljeno svjetlo i ujutro su me sproveli u Tuzlu. Tamo sam odgovorila na svako pitanje – kazala je.

Ispričala je da je imala 25.000 KM koje je mogla rasporediti na grantove, a da je svima pomogla. 15.000 KM je dijelila na fizička lica, a 10.000 KM za udruženja. Kaže da je najveća greška bila to što je ona samo potpisnica, da su to pripremale službe, a da je to išlo dalje u Vladu FBiH i prema trezoru. Ispričala je da je pomogla čovjeku koji nije imao sredstava da se pripremi za Bajram, a da nije utjecala na tadašnju ministricu Jelku Miličević da to potpiše, nego je samo pitala da li će to biti realizirano do Bajrama, a ona je odgovorila potvrdno.

Pričala je i o bahatoj vozačici Azri Džafić, kojoj je mnogo puta izlazila u susret, da bi ona na kraju svjedočila protiv nje, a onda se i nagodila s Tužilaštvom da bi kasnije zatvorsku kaznu zamijenila novčanom, iako je bila na rubu egzistencije.

Smatra da su dio grupe bili Azra Džafić i Nermin Karahusić, koji je dobio imunitet, i treća N.N. osoba. Istakla je da je jedva pet osoba poznavala, pet korisnika grantova, da većinu nikada nije upoznala.

– Ne znam kome sam stala na žulj, Vesna kao političarka nikada nije imala loš komentar. U pravu ne postoji sabiranje tri krivična djela, a tužilac je to uradio – naglasila je.

Kupanje jednom sedmično

Ispričala je i o vremenu provedenom u zatvoru, kako je vrijeme provodila, da je prala suđe, usluživala žene ubice, šetala po dva sata dnevno da joj brže vrijeme prođe. Kaže da je skandalozno da su imali pravo da se kupaju jednom sedmično te da je zatvor bio pun žohara. Pričala je i o susretima s ocem, da joj je kćerka odlazila u Njemačku zbog ove nepravde.

– Vodnica mi je rekla: „Drago mi je što si ovdje“. Zgrčila sam se i pomislila, da li je normalna? Rekla mi je: „Za tebe su bile dvije opcije – da završiš u crnoj kesi, hvala Bogu da nisi, ili ovdje“. Rekla mi je da iz crne kese se ne može izvući, a odavde ću izaći. Imala sam puno informacija, imala sam nekoliko zaključanih ladica, gdje sam bilježila neke stvari za koje ne bih još da idu u javnost. Pravda jeste spora, ali nije nedostižna – naglasila je.

Istakla je i da nije nikada dobila vanpritvorske pogodnosti. Ispričala je da je nezakonito prisluškivana prije nego što je pritvorena, a sumnja da je i službeni automobil bio ozvučen. Navela je da nije jasno kako je ona ekspresno maknuta zbog 25.000 KM grantova, a Konaković je imao 600.000 KM.

– Tužit ću državu, nanijela mi je puno patnje. Vratit ću se u politiku, ako Bog da – poručila je za kraj.

Zahvalila se na kraju advokatu Enveru Ćosićkiću, koji je sve istakao u žalbi Kantonalnom sudu u Tuzli, ali oni opet nisu imali sluha. Poručila je da su joj velika podrška bili suprug Armin i njegova kćerka Leila.

