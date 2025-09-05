Zastrašujuće: Kilogram ovog voća u BiH košta vrtoglavih 90 KM! Ko to sebi može priuštiti?!

Građani BiH nikada se, kao ove godine, nisu suočavali sa ovako visokim cijenama voća.

Mnogi potrošači su zabezeknuti činjenicom da se u jednom marketu pakovanje kupina od 125 grama prodaje po 8 KM.

Nije teško izračunati da kilogram ovog voća, za koje je naznačeno da je iz uvoza, te da je riječ o ovogodišnjoj berbi, košta 64 KM.

Fotografiju kupina koje se prodaju po ovoj cijeni na svom Facebook profilu objavili su i iz prijedorskog Udruženja za zaštitu potrošača “Don”, uz komentar “da li biste i vi da probate kupine, friške, berba 2025?”.

U ovom udruženja kažu za Srpskainfo da, nažalost, cijena kupina ni približno nije šokantna, kao cijena borovnica. Riječ je o voću koje u pojedinim marketima košta čak 90 KM za kilogram.

– Zamislite, kilogram borovnica 90 KM?! Pa, zar se takvo nešto smije desiti na našem tržištu?! Zaista nemam riječi! Ispada da 100 grama, ili šaka borovnica, košta 9 KM, što malo ko sebi može da priušti – naglašava izvršna direktorka ovog udruženja Murisa Marić.

Kako kaže, kupovna moć građana BiH se razlikuje od čovjeka do čovjeka, pa ima i onih koji sebi ovo mogu priuštiti.

– Međutim, za veliku većinu pomenute cijene djeluju zastrašujuće. Oni će proći i uslikati, odnosno, pogledati, samo da ih želja mine i da se uvjere da taj proizvod postoji. Toga će, nažalost, u dogledno vrijeme biti sve više. Sad pričamo o preskupim kupinama, borovnicama, ribizlama, a čini mi se da ćemo tako pričati i o kafi i mnogim drugim proizvodima – poručuje Marićeva.

Primjera radi, kilogram kafe je za samo 5 godina poskupio za 2,2 puta. Trenutno, cijena ove namirnice u prosjeku iznosi 29 KM, a u istom periodu 2020, koštala je oko 13 KM po kilogramu.

Kad je riječ o borovnicama, njihova cijena na pijacama takođe nije povoljna, ali je kudikamo prihvatljivija od pomenute cijene u marketima. Donedavno, kilogram šumskih borovnica na bijeljinskoj Zelenoj pijaci koštao je 35 KM, ali ih više nema u ponudi. Obične borovnice i dalje su dostupne potrošačima, a prodaju se po 25 KM za kilogram.

Po svemu sudeći, mnoge vrste voća za građenu su veći luksuz od mesa, i to teletine. Primjera radi, kilogram telećeg buta u pojedinim mesnicama košta 40 KM, dok se u marketima može kupiti i za 33 KM. Nije teško izračunati da se za kilogram borovnica sa početka priče, bezmalo mogu kupiti 3 kilograma telećeg buta.

