Svjetski uspjeh kompanije iz Viteza, vlasnica otkriva: ‘Uskoro otvaramo pogone i u Saudijskoj Arabiji, a širimo se i na Kinu’

U Vitezu, industrijskom centru srednje Bosne, gdje su fabrike decenijama bile okrenute namjenskoj industriji, preradi drveta i stakla, danas posluju dvije kompanije, potpuno nove industrije u Bosni i Hercegovini – Derubis Yachts i Derubis Caravans. Osnovali su ih supružnici Denis i Lejla Kraljević.

U biznis su ušli kao proizvođači luksuznih jahti i brodova, da bi u jeku panedemije, dok je svijet stajao, odlučili pokrenuti proizvodnju karavana koji spajaju mobilnost, sigurnost i luksuz. Svi proizvodi izrađuju se ručno i u potpunosti u Bosni i Hercegovini.

Učešće na najvećem svjetskom sajmu karavana

Prošle sedmice, novinari Forbes BiH posjetili su njihove proizvodne pogone i uvjerili se kako vizija, znanje i rad prave globalni brend.

Lejla Kraljević je i jedina žena na izvršnoj funkciji u karavaning industriji. Nedavno se vratila iz Njemačke, sa najvećeg sajma karavana u svijetu Caravan Salon Düsseldorf, na kojem je učestvovalo 760 kompanija iz 87 zemalja. Među izlagačima je bila i Bosna i Hercegovina.

– Sajam je bio zaista fenomenalan. Sa odličnim informacijama i iskustvima se vraćamo – kaže Lejla Kraljević, osnivačica i direktorica kompanije Derubis Caravans dodajući:

– Naš cilj svake godine je da na sajmu sklopimo ugovore sa novim distributerskim partnerima u različitim zemljama. Ove godine interes su pokazale Francuska, Ukrajina, Holandija, Belgija i Italija, a do kraja mjeseca i početkom oktobra očekujemo i potpisivanje strateških ugovora.

Zašto je Vitez bio prava lokacija za biznis

U proizvodnim pogonima radnici vrijedno izvode završne radove za sto koji će svoje mjesto naći u unutrašnjosti jednog od karavana, a na pitanje zašto je baš Vitez bio prava lokacija za pokretanje i razvoj ovog biznisa koji je probio granice BiH, Lejla odgovara:

– Ja sam iz Viteza, ali ta činjenica nije bila presudna što smo odlučili ovdje započeti proizvodnju… Poznato je da su u Vitezu, još u doba bivše Jugoslavije, postojala dva velika giganta: Slobodan Princip Seljo, tvornica za proizvodnju eksploziva, te proizvodnja impregniranog drveta. Ostalo je nasljeđe ljudi koji su bili neimari, i stvarali još iz tog vremena svojim rukama, a što se prenijelo na nove generacije.

Njihov plan je bio sjeća se, napraviti klaster, tj. u jedan lanac, oko jednog proizvoda, okupiti privrednike iz ovog kraja, sa kojima će raditi zajedno na dovršavanju sto posto bh. proizvoda. I danas je ova poslovna vizija ukorijenjena u njihov biznis.

Njen suprug, tvorac cijele ideje i dugogodišnji brodograditelj iz Rijeke, preuzeo je na sebe najzahtjevniji dio posla: dizajn. Brod koji nastaje u njihovom pogonu sastoji se od gotovo 1.600 različitih pozicija.

– Nakon što suprug napravi kalup broda, da bi on bio funkcionalan potrebni su dijelovi, poput pogonskih motora, stakala, interijera…Sve to smo pronašli u našem okruženju i u drugim bh. gradovima – govori Lejla i pokazuje kako preko puta njihove poslovne zgrade, udaljena tek nekoliko stotina metara, posluje domaća kompanija Kristal koja proizvodi stakla, kako za njihove brodove tako i brodove širom svijeta.

– Imamo tvornice u Kaknju, u Travniku Nobil za proizvodnju madraca ili Moj san. U Visokom imamo fantastične ljude koji rade odlične proizvode od kože, eko kože, i svi ti materijali nama su potrebni za izradu interijera. Jedino iz inozemstva nabavljamo pogonske motore – pojašnjava Lejla.

Kako su počeli proizvoditi karavane

Ideja da se otisnu u biznis proizvodnje karavana, nije se rodila preko noći. Lejla i Denis su pratili tržište.

Kada je svijet stao zbog pandemije 2020. godine, zaustavila se i njihova industrija – proizvodnja brodova.

– Jednostavno, sve je stalo – prisjeća se Lejla.

I umjesto da sjede i čekaju, oni su krizu pretvorili u priliku.

Projekt karavana, koji živi još od 2016. godine, čekao je svoj trenutak. Upravo tada, dok su avioni bili prizemljeni, a ljudi žudjeli za putovanjima i druženjem, bračni par Kraljević je donio odluku: krenuti u proizvodnju.

– Shvatili smo da ljudima treba mobilnost, način da budu udaljeni i socijalno distancirani, a da ipak putuju i ostanu slobodni – kaže ona.

Tržište je, priča, bilo toliko željno tog proizvoda da je u jednom trenutku probijalo sve moguće granice narudžbi.

– Lista čekanja za karavane 2021. godine bila je oko dvije godine. Industrija je eksplodirala.

U njihovom biznisu je, ističe, agilnost ključna.

– Bili smo budni, agilni, i osluškujući tržište smo se odlučili za strateški potez proizvodnje karavana.

Ali, u njihovom slučaju se nije radilo o standardnoj proizvodnji karavana već netradicionalnoj i inovativnoj.

