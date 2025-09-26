BiH

Meteorolozi najavili kad bi mogao pasti prvi snijeg u BiH

Objavljeno prije 21 minuta

Narednih dana hladnije uz kišu povremeno, posebno nad centralnim, južnim i istočnim predjelima regiona.

Početkom sljedeće sedmice svježe, dok je u njenom drugom dijelu moguće pogoršanje i jače zahlađenje, objavio je na svom Facebook profilu meteorolog mater Marko Čubrilo.

Danas i za dane vikenda umjereno do znatno oblačno i hladnije uz kišu ili pljusak povremeno, posebno za vikend nad južnim, centralnim i istočnim predjelima region,pišu Vijesti

Trenutno, padavine su moguće od četvrtka uveče, kada bi najviše planine Srbije, Crne Gore i istoka Bosne i Hercegovine imale i prvi jesenji snijeg.

U drugom dijelu sljedeće sedmice bi se maksimumi mogli kretati znatno ispod prosjeka, od 4 do 11 stepeni Celzijusa.

Narednih dana pravo jesenje vrijeme, dok je jače pogoršanje i zahlađenje moguće od 2. oktobra.


