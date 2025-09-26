METEOROLOZI OBJAVILI: Stižu nove padavine, pogledajte prognozu za naredna tri dana

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 6; Livno 9; Sokolac 12; Bijeljina, Gradačac, Zvornik 14; Bihać, Bugojno, Drvar, Srebrenica, Trebinje, Tuzla 15; Jajce, Prijedor, Sarajevo, Zenica 16; Banja Luka, Doboj, Mostar, Sanski Most 17; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 1 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake. Dnevna temperatura zraka oko 22 °C.

U subotu, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 °C.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C, Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

