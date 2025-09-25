Oglasio se BH Meteo: Evo šta nam donosi jesen u BiH, najavljeno i Miholjsko ljeto

“Zahlađenje, oblačnost te lokalno kiša i pljuskovi stigli su u naše krajeve. Sa današnjim danom zakoračili smo u drugačiji vremenski režim.

U narednom periodu temperature oko ili blago ispod prosjeka što znači da smo sa onako visokim temperaturama kao prije neki dan završili za ovu godinu.

Naravno toplih jesenjih dana će biti još do duboko u jesen uz karakteristični period Miholjskog ljeta, ali ljeto kao ljeto je definitivno iza nas.

Nakon današnje kiše koja će zahvatiti veći dio zemlje, ponajviše Krajinu i dijelove Hercegovine, a manje ostale krajeve, narednih dana izmjena sunčanih i oblačnih intervala.

Lokalno uz nalete kiše ali bez značajnijih padavina na tlu čitave zemlje čime bi se suša u pojedinim krajevima nastavila, prvenstvo na sjeveroistoku Bosne”, poručili su iz BH Meteo tima.

