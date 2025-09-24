Lopovi haraju autopraonicama na Ilidži: Prvo operu auto, pa obiju aparat s novcem

Na Ilidži je zabilježen nesvakidašnji slučaj krađe, kada su nepoznate osobe prvo oprale automobil na samouslužnoj autopraonici, a zatim obile aparate u kojima se nalazi novac.

Kako su potvrdili za Crnu Hroniku vlasnici firme AC MINT Ilidža, smještene u ulici Blazujski Drum 82, lopovi su protekla dva dana dva puta dolazili na njihovu autopraonicu.

– Jučer u 11:35 pokušali su da obiju aparat, ali nisu uspjeli. Međutim, jutros u 6:40 vratili su se ponovo i obili dva aparata. Na snimku se jasno vidi vozilo, tablice i lica osoba koje su počinile ovo djelo – kazao je vlasnik autopraonice.

O svemu je obaviještena policija, a građani se pozivaju da, ukoliko prepoznaju počinioce sa snimka, informacije dostave nadležnim organima.

Vlasnici apeluju na nadležne da što prije pronađu i procesuiraju počinioce, jer ovakvi slučajevi izazivaju nesigurnost i nanose veliku štetu malim preduzetnicima.

