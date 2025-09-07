NiP puca po šavovima

U Bihaću je jučer održana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj je srušena Vlada USK, koju je predvodio Nijaz Hušić (SDA).

Dio nove većine će biti NES, SDP, dio NiP-a, Stranka za BiH i DF, dok su SDA i POMAK izbačeni u vlasti, te će opoziciono djelovati kao i drugi dio NiP-a i Laburistička stranka.

Mimo odluke

Funkciju premijera Unsko-sanskog kantona će obnašati NES-ov Mustafa Ružnić, koji je već bio na ovoj poziciji u periodu od 2018. do kraja 2023. godine.

Ono što je interesantno jeste da je u NiP-u došlo do raskola oko podrške ovoj koaliciji. Azhar Sejarić i Azra Tajić su dali potpise za novu većinu, dok Jasmin Hušić i Šuhret Fazlić nisu. Na samoj sjednici se nije ni pojavio Šuhret Fazlić, dok je Jasmin Hušić glasao mimo odluke nove većine.

Uzalud je bilo to što je ranije u toku ovog mjeseca Elmedin Konaković išao u Krajinu i pokušao dovesti u red svoje zastupnike, a Šuhreta Fazlića oraspoložiti da pristane biti dio većine s NES-om, s kojim godinama ima animozitete, nudeći mu poziciju premijera.

Cilj je ubacivanjem NES-a relaksirati tijesnu većinu u Parlamentu FBiH, ali se Konakoviću obilo o glavu privlačenje ljudi koji su dobijali mandat u ime drugih stranaka, a onda su protiv njegovih odluka upravo glasali ljudi koje je kasnije privukao.

Očigledno je da Konaković ne može da kontroliše bilo kakve procese u Krajini ni među svojim zastupnicima, a pitanje koliko je i ranije mogao s obzirom na to da je prije odlaska u zatvor Halil Bajramović vodio sve procese u ovom kraju države, a on je bio najveći zagovornik koalicije sa SDA. Ipak, ova situacija je samo ogolila sve probleme u kojima se našla ova stranka u Krajini.

Konakoviću se stranka raspada i u Sarajevu, što potvrđuje i česte izjave da će ići u njenu reorganizaciju i reformisanje.

Tri ministarstva

Postavlja se i pitanje, pošto NiP ima više frakcija, od Čampare, Zvizdića do Ademovića, i kome pripada ova koja je bila protiv Konakovićevih odluka, a s obzirom na to da su Ademovići svesrdno podržavali Bajramovića i kada je pravosnažno osuđen, nije to teško pretpostaviti.

SDP će u novoj Vladi zadržati tri ministarstva, koja su imali i u prethodnom periodu i tu neće biti promjena. Adnan Habibija će i dalje biti ministar unutrašnjih poslova, Denis Osmankić na čelu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a Danko Jakšić prvi čovjek Ministarstva finansija.

Alijanović ostaje ministar

Sanela Zećirević će biti nova ministrica pravosuđa, Samra Mehić ministrica privrede, Štefica Grgić ministrica zdravstva, Almir Zulić (DF) ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Odobašić je novi ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a Edvin Alijanović (DF) ostaje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zikrija Duraković (POMAK) je smijenjen s pozicije predsjedavajućeg Skupštine USK, a novi predsjedavajući će biti Nisvet Jusić (SBiH)

