U BiH danas do 31°C: Meteorolozi najavili promjenu vremena – evo kad nam stižu kiša i pljuskovi

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 5; Bugojno i Livno 7; Bjelašnica i Drvar 8; Zenica 9; Jajce 10; Sanski Most i Srebrenica 11; Tuzla 12; Prijedor i Sarajevo 13; Bijeljina i Doboj 14; Zvornik 15; Bihać i Trebinje 16; Mostar 17; Gradačac 20°C.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne. Djelimično pogoršanje izgledno je u poslijepodnevnim i noćnim satima, pretežno na jugu i jugozapadu, usljed nadolazeće promjene vremena. Pri tome bi povećana naoblaka i jačanje južine mogli uzrokovati manje probleme osjetljivijim osobama, ponajviše u vidu promjene raspoloženja, glavobolje i dekoncentracije. Opšta slika će, većim dijelom dana, biti ljepša u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni.

Danas više oblačnosti na zapadu i sjeverozapadu Bosne gdje tokom dana lokalno može pasti malo kiše. U ostatku zemlje prije podne pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima zemlje vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C. U Sarajevu veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29°C.

U srijedu, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Većina padavina je u drugoj polovini dana. Lokalno jači pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine, Krajine, jugozapadu i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima zemlje vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26°C.

