Da li ste posjetili Janjske otoke: Za ovo mjesto u BiH kažu da je među najljepšim na svijetu

Mir ima adresu. A ta adresa glasi ‘Janjske otoke’. Upravo ove riječi o miru bile su zapisane na jednom od natpisa u tom predivnom kutku Bosne i Hercegovine i istinite su do posljednjeg slova. Mir doista ima adresu, ona se stvarno zove Janjske otoke, a riječ je o predivnoj kombinaciji slapova i rijeke, zelenila i dubokog hlada gdje misli nestaju u žuboru vode te odnose sve probleme ovog svijeta daleko sa sobom…”, piše u autorskom tekstu za Punkufer, hrvatska reporterka Martina Hrupić, oduševljena lokacijom.”Janjske otoke već su uvelike opjevane…”, dodaje ona, te nastavlja. “Uostalom, i neke od svjetski poznatih publikacija uvrstili su je među neka od najljepših prirodnih destinacija na svijetu. I stvarno je divno! Malo je reći da nas je razdragalo svojom ljepotom, ali i nekom nenametljivošću, ležernošću i opuštenošću… Moglo bi se tamo bez imalo problema provesti cijeli dan, pa i više dana, ovisi o tome kakav tempo putovanja imate i što preferirate, pokret ili buđenje na istom mjestu. Mi, baždareni na pokret, tamo smo proveli nekoliko sati. Naprosto divnih. No, komotno smo, da smo bili u prilici, mogli i više. Ipak, kako se ono kaže, bolje išta nego ništa.”Piše kako se u ovom parku prirode rijeka Janj svojom ljepotom igra s ljudskim srcem, račvajući se i prelijevajući, tvoreći male, pitome brzace da bi se opet kasnije spojila u jedinstvenu snagu.”Janjske otoke vrlo su fotogenične, pitome, raj za mališane zahvaljujući brojnim mostićima i drvenim stazicama, a čak se i gužva nekako rasprši pa bez problema pronađeš svoj kutak za sebe. Ili smo samo imali sreću tog dana…”, pripovijeda autorica, ističući kako se ulaz u Janjske otoke ne plaća,piše RadiosarajevoBuduće goste pozvala je ipak na djelimičan oprez, jer vidikovci, s kojih se može razgledati veliki vodopad, nisu ograđeni ogradama niti su ikako osigurani i doslovno se nalaze povrh provalije ispod koje se, među stijenama, valjaju vode velikog slapa.

Park prirode Janjske Otoke popularno je turističko odredište, jedna od najvećih atrakcija Šipova i njegove okolice. Od Banje Luke ih dijeli oko 90 kilometara, a ime su dobili po rijeci Janj koja je u biti ‘kriva’ za ljepotu tog prirodnog raja. U blizini se nalazi i prašuma Janj, koja je i pod zaštitom UNESCO-a, a sama rijeka izvire 13 kilometara južno od Šipova, na visini od 612 metara, u kanjonu.

