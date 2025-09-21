Danas u BiH,temperatura ide do 32 stepena

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano. Lokalno po kotlinama ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati: Sokolac 6; Bugojno 8; Jajce 10; Srebrenica i Zenica 11; Prijedor 12; Banja Luka i Zvornik 13; Sarajevo i Tuzla 14; Bijeljina i Trebinje 17; Mostar 19 i Gradačac 21 stepen.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32 stepena,pišu Vijesti

U Sarajevu će biti sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

