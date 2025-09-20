Helez najavljivao prekid vojne saradnje sa Srbijom: Knežević na paradi u Beogradu salutira na himnu Srbije

Nakon što je u maju ove godine ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić sjedio tokom intoniranja himne BiH u kasarni Kozara, prvi čovjek odbrane BiH Zukan Helez (SDP BiH) kazao je da prekidaju svaki vid vojne saradnje sa Srbijom.

Bilo je to nakon onog cirkusa kada je Helez govorio da će uhapsiti Dodika i Stevandića ako dođu u kasarnu Kozara, a onda kasnije pričao kako su ga nasamarili njegovi ljudi, jer je on eto kao vjerovao da će SNSD-ovih kadrovi u Oružanim snagama poslušati njegovu naredbu i uhapsiti svog stranačkog šefa.

Naravno, nikada niko od njih nije ni sankcionisan za to, pa je pitanje da li je naredba i postojala.

Ipak, saradnja sa Srbijom postoji, a danas načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević je na paradi Vojske Srbije u Beogradu, a tom prilikom je i salutirao na himnu Srbije.

Kako se može vidjeti na fotografiji, Knežević se nalazi odmah iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića.

Treba naglasiti da je i prije nekoliko dana se pojavila vijest da je Ministarstvu odbrane potpisan ugovor o školovanju četiri kadeta iz BiH u Srbiji, da bi kasnije bila naprasno sklonjena.

Vjerovatno je i tada neko sugerirao Helezu šta je pričao prije nekoliko mjeseci, pa je tu objavu uklonio.

No, evo danas Helez ima idealnu priliku da kaže da li je svjesno obmanjivao javnost ili jednostavno ne može da kontroliše kompletno Ministarstvo na čijem je čelu.

Facebook komentari