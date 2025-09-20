Razotkrivena šema djelovanja: Razbijena grupa koja je krijumčarila migrante iz BiH u zemlje EU

Opsežna međunarodna istraga, koju su zajedno vodile pravosudne i policijske institucije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, rezultirala je razotkrivanjem i razbijanjem mreže krijumčara koja je iz BiH prevozila migrante prema Hrvatskoj i dalje ka zemljama Evropske unije,piše Avaz.

Istražne aktivnosti predvodila je posebna Operativna radna grupa (OTF) Agencije za policijsku saradnju Evrope – Europol, fokusirana na borbu protiv kriminalnih aktivnosti na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti.

U okviru ove međunarodne akcije, hrvatska policija je 17. septembra uhapsila vođu kriminalne mreže, zajedno sa još tri osobe osumnjičene za učestvovanje u organizaciji krijumčarenja.

Kao ključna ruta za ilegalni prelazak migranata iz BiH prema Evropskoj uniji istakao se granični pojas između BiH, Hrvatske i Slovenije.

Pod okriljem spomenute operativne grupe Evropola, istraga je sprovedena kako bi se koordinisano i odlučno reagovalo na složenost ovog kriminalnog fenomena.

Do sada su istražitelji povezali mrežu s više od 100 incidenata krijumčarenja, u kojima je bilo uključeno preko 600 migranata.

Ova kriminalna organizacija imala je pažljivo razrađenu strukturu djelovanja i poseban fokus na prikrivanje tragova i izbjegavanje policijskog nadzora. Članovi su komunicirali putem sigurnih i šifriranih aplikacija za razmjenu poruka kako bi ostali van dometa istražnih organa.

U sastav mreže ulazili su pretežno organizatori iz Hrvatske, dok su kao vozače angažovali osobe iz Češke, Slovačke i drugih zemalja centralne i istočne Evrope.

Migranti su, u najvećem broju slučajeva, legalnim letovima iz Istanbula dolazili do Sarajeva. Nakon kratkog zadržavanja u Bosni i Hercegovini, stupali su u kontakt s članovima mreže, koji su ih potom prevozili do pograničnih područja.

Dalji prelazak u Hrvatsku organizovan je pješke, a migrante su kroz šumske i slabo kontrolisane dijelove granice vodili vodiči koji rade za mrežu.

Po dolasku u Hrvatsku, organizatori su osiguravali privremeni smještaj, najčešće na širem području Splita, nakon čega su ih vozači – uglavnom iz Češke, Slovačke i susjednih zemalja – u iznajmljenim vozilima nastavili prevoziti ka državama zapadne Evrope.

