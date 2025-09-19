Zoran Tegeltija otpušten iz UKC RS-a nakon što je doživio nesreću na kvadu: Zahvalio se medicinskim radnicima

Iz UIO BiH poručili su da će Tegeltija liječenje nastaviti kući.

“Ovim putem direktor izražava zahvalnost svim medicinskim radnicima UKC RS-a na visokom profesionalizmu, stručnosti i posvećenosti tokom njegovog liječenja i direktoru ove zdravstvene ustanove, Vladi Đajiću”, saopćeno je.

Posebnu zahvalnost uputio je i stručnom timu Službe hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banja Luka, na čelu sa direktoricom Nevenom Todorović, za pravovremenu i profesionalnu reakciju, kao i timu Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na hitnom zbrinjavanju i transportu.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u reonu planine Manjača, prenosi KLix.

Facebook komentari