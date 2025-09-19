BiH

Zoran Tegeltija otpušten iz UKC RS-a nakon što je doživio nesreću na kvadu: Zahvalio se medicinskim radnicima

Objavljeno prije 1 sat

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH), Zoran Tegeltija, otpušten je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) nakon što je prije pet dana doživio saobraćajnu nesreću na kvadu.

 Zoran Tegeltija - Fena

Iz UIO BiH poručili su da će Tegeltija liječenje nastaviti kući.

“Ovim putem direktor izražava zahvalnost svim medicinskim radnicima UKC RS-a na visokom profesionalizmu, stručnosti i posvećenosti tokom njegovog liječenja i direktoru ove zdravstvene ustanove, Vladi Đajiću”, saopćeno je.

Posebnu zahvalnost uputio je i stručnom timu Službe hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banja Luka, na čelu sa direktoricom Nevenom Todorović, za pravovremenu i profesionalnu reakciju, kao i timu Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na hitnom zbrinjavanju i transportu.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u reonu planine Manjača, prenosi KLix.


