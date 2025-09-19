Guvernerka Selimović: Sektor osiguranja u BiH može postati ključni partner građanima i privredi

Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović izjavila je danas u Sarajevu na konferenciji “Dani osiguranja u BiH” da u vremenu rastuće neizvjesnosti sektor osiguranja u BiH može postati ključni partner građanima i privredi.

Navela je da učešće osiguranja u ukupnoj finansijskoj aktivi iznosi svega pet posto, što je znatno ispod prosjeka zemalja regiona i Evropske unije.

– Među ključnim problemima ističu se slaba zastupljenost dobrovoljnog osiguranja, nedostatak institucionalnih investitora, plitko tržište kapitala te niska kupovna moć stanovništva. Domaćinstva u BiH troše oko 38 posto budžeta na hranu i piće, dok je prosjek EU oko 15 posto, što direktno ograničava prostor za ulaganje u osiguranje – rekla je Selimović.

Precizirala je da tržište osiguranja karakteriše izrazita dominacija auto-osiguranja koje čini više od 70 posto ukupnih premija, dok životna i zdravstvena osiguranja ostaju na marginama, a stagnacija životnih polisa dodatno je naglašena padom njihovog udjela u ukupnim premijama.

Selimović je dodala da se percepcija osiguranja među građanima uglavnom svodi na zakonsku obavezu, dok se njegova uloga kao zaštite ili oblika dugoročne štednje rijetko prepoznaje.

Naglasila je da je tržište izrazito koncentrisano jer pet najvećih osiguravajućih društava drže oko 88 posto ukupnog tržišta, što ukazuje na nisku diverzifikaciju i otpornost sektora.

– Inflacija u BiH, koja je u sedam mjeseci 2025. iznosila 3,8 posto, direktno utiče na rast operativnih troškova osiguravajućih društava. Centralna banka predviđa da će inflacija za cijelu godinu iznositi oko 3,5 posto. Ova kretanja neminovno vode ka potrebi za povećanjem premija, što stavlja sektor pred izazov očuvanja konkurentnosti i povjerenja korisnika – poručila je Selimović.

Pojasnila je da zdravstveno osiguranje bilježi najdinamičniji rast, potaknuto većim interesom građana za dodatnu zaštitu nakon pandemije i rastom cijena zdravstvenih usluga, a da imovinska osiguranja također trpe inflatorne pritiske jer rast vrijednosti imovine automatski povlači povećanje osiguranih suma i premija.

– U zemlji sa valutnim odborom gdje su monetarne poluge ograničene, stabilnost regulatornog okvira postaje ključna. Uprkos izazovima, sektor osiguranja ima potencijal da postane stub otpornosti finansijskog sistema i motor razvoja kroz dugoročne investicije i zaštitu od rizika – zaključila je Selimović, saopćeno je iz CBBiH.

