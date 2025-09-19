Vlast najavila dobre vijesti za penzionere: Evo šta će se sve mijenjati u isplati penzija

Izmjene i dopune Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, koje donose niz promjena u korist penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, trebale bi zaživjeti od početka iduće godine, potvrdio je u razgovoru za Večernji list Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

A ona ključna novost, koja vjerojatno zanima i najveći broj penzionera, odnosi se na rast, odnosno usklađivanje penzija. Delić je objasnio kako je novim zakonskim rješenjem predviđeno da se usklađivanje vrši dva puta godišnje, dok bi u tom procesu trebala biti primijenjena nova formula za izračun u skladu s povoljnijim omjerom prosječne plaće i indeksa rasta potrošačkih cijena.

Taj bi omjer bio 60:40 u ukupnom izračunu, pri čemu će se uvijek tražiti rješenje koje je povoljnije za penzionere, odnosno nekada bi prosječna plaća sudjelovala sa 60 posto, a u situaciji snažnijeg rasta cijena kategorija cijena imala bi postotak od 60 posto. Trenutačno se penzije usklađuju 15. aprila svake godine tako što se usklađivanje vrši u visini zbroja 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini.

Novom formulom, uz već navedenu činjenicu da će rast penzija biti dva puta godišnje, penzionere na njihovim računima čekaju značajniji iznosi u odnosu na one do sada. No, o kojem će iznosu biti riječ, u ovom je trenutku nezahvalno prognozirati. Podsjećamo, trenutačna minimalna penzija iznosi 599,28 KM.

Delić je potvrdio i kako će se uvesti i više nivoa najniže penzije, ovisno o broju godina radnoga staža, pojednostavljenje procedura i jačanje zaštitnih mehanizama kako bi se očuvala stečena prava penzionera. Time su, dodao je, Vlada i Ministarstvo ispunili sve zahtjeve predstavnika umirovljenika.

Posebno je naglasio i kako se stečena prava neće umanjivati, a novim zakonom proširit će se i prava na naknadu troškova pokopa iza umrlog korisnika penzije i na osobe koje su te troškove snosile, a ne samo na članove uže obitelji.

U kontekstu drugih zakonskih rješenja koja moraju pratiti ono vezano uz penzioni sistem, treba uputiti na izmjene zakona u području radnog zakonodavstva, a Delić pritom otkriva i kako se radi na novom zakonskom rješenju o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,

