Nedžib Bašić, jedan od heroja odbrane Goražda: Prve minobacače branioci su na leđima s Grebka donijeli u Goražde

Prošle su od tada 33 godine, ali sjećanja na dan kada su jedinice ARBiH okončale operaciju “Drina”, kojom je oslobođena desna obala Drine, kod brojnih Goraždana još uvijek su živa. Stanovnici ovog grada pamte i herojstva učesnika akcije “Krug”, kojom je nešto ranije oslobođena lijeva obala Goražda. Opsada grada heroja nastavljena je sve do kraja rata, ali agresorska vojska, pojačana dobrovoljačkim jedinicama iz Srbije i drugih zemalja, potisnuta je dalje od centra grada.

– Krajem jula 1992. komandant Zaim Imamović je odlučio da je potrebno napraviti operaciju “Krug”, u sadejstvu s 31. drinskom brigadom, kojom je komandovao Abduselam Sijerčić Pelam i dijelom jedinica Rogatičke brigade pod komandom Nedima Alagića Pede. Bez oružja se nije moglo. 27. jula 1992. Zaim odlučuje da izađemo na Grebak, da vidimo ima li naoružanja. S nama su izašla i dva britanska novinara, koji su prvi odnijeli slike katastrofe iz ovog grada – kazao je Nedžib Bašić, ratni načelnik Štaba 1. drinske udarne brigade ARBIH, govoreći o manje poznatim detaljima priprema za oslobodilačke operacije.

Na Grebku nije bilo dovoljno oružja, pa su produžili ka Igmanu, gdje im je komandant Fadil Đozo širom otvorio magacine. Tih dana ARBIH je oslobodila Rogoj, pa je transport oružja do Grebka bio moguć i vozilima.

– Kada smo silazili s Igmana u centrali u Kijevu sreli smo Goraždanina Rizu Bukvicu, koji je došao s kontingentom naoružanja iz Hrvatske. Koju god plaketu ovaj grad da mu dodijeli, neće pogriješiti. Drugi čovjek, Dževad Peštek, i on dolazi s oružjem iz Hrvatske. Postoje snimci prebacivanja naoružanja s Grebka prema Goraždu, kad su vojnici prve minobacače nosili na leđima. Toliku su imali želju da oslobode ovaj grad – kazao je Bašić.

Operaciji je prethodilo izviđanje terena, vršeno u isto vrijeme kada je i VRS radila pripreme za napad na Goražde. Branioci Goražda bili su brži i u herojskim bitkama oslobodili prostor s brdom Hranjen, kao najznačajnijom kotom.

– Operacija “Krug” je istorijska operacija, koja je sa operacijom “Drina” omogućila da stanovništvo prvi put može slobodno izaći iz svojih kuća. Sav život do tada se odvijao noću. Nije se moglo kretati kroz grad, doći do bolnice … Poruka omladini, komandanta Zaima i moja, bila bi – učite škole, završavajte fakultete, da vi sjedite u Vijeću ministara i Parlamentu i da vi vodite ovu državu, a ne da to rade oni koji je opstruiraju – poručio je Bašić.

Facebook komentari