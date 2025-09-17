BiH

Ugalj, drvo, pelet, struja: Evo koja se opcija ove zime u BiH najviše isplati

Objavljeno prije 45 minuta

Građani Bosne i Hercegovine u sezonu grijanja 2025/2026 ulaze s višim cijenama peleta, dok je ogrjevno drvo nešto povoljnije nego ranijih godina.

Prostorni metar iscijepanog drveta košta između 120 i 150 maraka, a u manjim mjestima može biti i jeftinije. Pelet je, međutim, poskupio i sada se kreće od 389 do 450 maraka po toni, dok kod certificiranih peleta A1 klase cijena doseže i 500 maraka. Prošle zime pelet se mogao nabaviti za 300 do 400 maraka, piše Buka.

Stručnjaci upozoravaju da sagorijevanje drveta i peleta doprinosi povećanom zagađenju vazduha, naročito u urbanim sredinama. Kao ekološki prihvatljivije rješenje izdvajaju se toplotne pumpe i prirodni gas, iako je početna investicija u ove sisteme veća.

Troškovi grijanja za stan od 60 m² u sezoni 2025/2026:


