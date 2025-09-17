Mijatović: Pozivam opoziciju u RS da stanu uz Vukanovića, imat će našu podršku

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović (SDP) predložio je opoziciji iz RS da zajednički kandidat za predsjednika RS na prijevremenim izborima bude Nebojša Vukanović.

– SNSD će izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske sa svojim kandidatom tu dileme nema. Opozicija mora, ali mora izaći jedinstvena sa jednim kandidatom i pobijediti. Ovo je momenat preloma i nema mjesta za sujete, strahove i kukavičluk. Ovo je momenat kada se može zajedno sa građanima srušiti režim “Miloševića iz Laktaša”.

Uvjereni smo da bez obzira na naše velike razlike i rasprave, da jedan čovek može pobijediti ako svi stanemo sa građanima iza njega, a to je Nebojša Vukanović. Kao što rekoh ovo je momenat kada sve sujete i nesuglasice moraju u fioku i evo pozivam prvenstveno SDS i PDP da kao dvije najveće opozicione stranke pokrenu razgovore i da svi stanemo iza Nebojše i pobijedimo. Nebojšu pozivam da stane na čelo kolone promjena, znam da nema problem sa hrabrošću, ali neka sada bude i mudar, a svoju sujetu zaključa i povede proces velike promjene pobjedom na ovim izborima.

Mi stojimo na raspolaganju, a naši rezultati sa posljednjih opštih izbora mogu biti velika pomoć u rušenju režima. Za velike promjene je potrebna hrabrost i velika mudrost te okupljanje ljudi, pa i onih koji ne misle bas identično, a građani znaju nagraditi takve hrabre i mudre poteze – kazao je.

