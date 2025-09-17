Penzioneri dobili garanciju Vlade FBiH: Novi model usklađivanja penzija počinje od 1. januara

Istovremeno su uputili ključnu primjedbu: umjesto brisanja člana 80. )vanredno usklađivanje) traže uvođenje godišnjeg novčanog dodatka penzionerima u decembru, utemeljenog na ekonomskim pokazateljima i posebnoj odluci Vlade FBiH.

“Slažemo se s izmjenama, ali umjesto brisanja članka 80. tražimo decembarski dodatak po jasnim ekonomskim kriterijima i odluci Vlade”, naglasio je Mehić za Avaz.

Prijedlog donosi model usklađivanja 60:40 – prema rastu indeksa potrošačkih cijena i prosječne plaće, u korist povoljnijeg faktora. Dva redovna usklađivanja: 1. januara i 1. jula svake godine, te usvajanje do kraja godine i početak primjene od 1. januara2026.

Predstavnici saveza zatražili su i garanciju Vlade FBiH da će sve radnje – analiza, usuglašavanje i upućivanje u parlamentarnu proceduru – biti završene u traženom roku. Prema Mehiću, uz takva jamstva vodstvo sindikata umirovljenika otkazalo bi mirne prosvjede planirane za 27. oktobra.

Vlada FBiH i resorna ministarstva najavili su intenzivan rad na finalizaciji teksta i upućivanju Prijedloga zakona u Parlament FBiH, kako bi izmjene ušle u primjenu od 1. januara 2026. uz novi model redovno usklađivanja te mogućnost decembarskog dodatka kao zamjene za vanredno usklađivanje iz dosadašnjeg članka 80.

