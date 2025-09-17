BiH

Meteorolozi objavili prognozu: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do SUBOTE

Objavljeno prije 1 sat

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. Za područja Livna, Mostara, Foče i Trebinje upaljen je žuti meteoalarm zbog očekivanog vjetra, a upozorenje glasi: “Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 2 stepena, Sokolac 11, Drvar 12, Srebrenica 13, Bihać, Bijeljina, Livno, Sanski Most, Tuzla i Zenica 14, Banja Luka, Bugojno, Doboj, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Zvornik 15, Trebinje 19, Mostar 21 stepen. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima po Bosni može može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepena. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno. U jutarnjim satima može padati slaba kiša. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana.. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stepen.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Petak: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

Subota: U Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.


