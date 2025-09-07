Penzioneri od Vlade FBiH dobili garancije da će novi model usklađivanja penzija početi od 1. januara naredne godine

Federalni premijer Nermin Nikšić, dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević, dopremijer i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Vojin Mijatović te federalni ministar rada i socijalne zaštite, Adnan Delić danas su u sjedištu Vlade F BiH, kako saznaje portal “Avaza”, održali sastanak s predstavnicima oba saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH, koje su predvodili Redžo Mehić i Marinko Jovanović.

Kako je za „Avaz“ potvrdio Mehić, taj konsultativni sastanak je održan na hitni zahtjev predstavnika oba saveza, a raspravljalo se o radu Vlade FBiH na analizi i usvajanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je dostavilo resorno ministarstvo.

-Ukazali smo na značaj hitnog rada svih subjekata po tom pitanju i dostavljanju Prijedloga u parlamentarnu proceduru, a sve s ciljem usvajanja tog zakonskog rješenja do kraja godine i kako bi, zapravo, njegova primjena otpočela s 1.januarom naredne godine.Na taj način bi se usklađivanje penzija vršilo po novom zakonu – kazao je Mehić za „Avaz“.

Podsjetimo, novi model usklađivanja predviđa uvećanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cijena i rasta prosječne plaće u omjeru 60: 40 u korist povoljnijeg faktora.

Također, ovim prijedlogom planiraju se dva redovna usklađivanja penzija, prvo 1. januara, a drugo usklađivanje 1. jula.

– Zadovoljni smo i saglasni s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIO uz primjedbu i molbu da se umjesto predviđenog brisanja člana 80. u postojećem Zakonu, koji se odnosi na vanredno usklađivanje, to drugačije formuliše, odnosno, da se uvede mjera u vidu novčanog dodatka penzionerima svake godine u decembru na osnovu ekonomskih pokazatelja i, naravno, posebne odluke Vlade FBiH – naglasio je Mehić.

Dodao je da su predstavnici Saveza zatražili garanciju od Vlade FBiH da će sve navedene radnje biti u traženom roku završene.

– Jedino tako rukovodstvo Saveza penzionera će zakazane mirne proteste za 27.oktobar otkazati, odnosno u ubjeđenju da će Vlada FBiH, a potom i Federalni parlament ispuniti svoje obaveze. Garancije da će zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO stupiti na snagu 1. januara 2026. godine smo dobili – naveo je Mehić.

Facebook komentari