Bećirović: Bosna i Hercegovina može biti most između tržišta Evropske unije i regije

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se danas sa predstavnicima turske kompanije Eksim Holding, jedne od vodećih turskih grupacija koja posluje u oblastima energetike, trgovine i prehrambene industrije.

Bećirović je podsjetio da Bosna i Hercegovina i Republika Turska njeguju tradicionalno prijateljske odnose i da su bilateralni trgovinski tokovi u stalnom porastu. Ukazao je na važnost privlačenja novih investicija iz Turske, ali i na potrebu jačanja izvozne orijentacije bh. privrede. Posebno je naglasio značaj bolje povezanosti sa bh. dijasporom u Turskoj, čiji potencijal može dodatno ojačati ekonomske i poslovne veze dviju zemalja.

Ekonomska saradnja

Razmotrene su mogućnosti jačanja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske, s posebnim akcentom na obnovljive izvore energije, prehrambenu industriju, infrastrukturu i trgovinu.

Bećirović je naglasio da je Bosna i Hercegovina otvorena za investicije koje doprinose otvaranju novih radnih mjesta, transferu znanja i tehnologija te boljoj povezanosti s globalnim tržištima.

Poseban značaj dat je saradnji u oblasti energetike gdje su kompanije poput Eksim Holdinga već pokazale značajne kapacitete u razvoju projekata obnovljivih izvora. U tom je kontekstu razgovarano o mogućnostima ulaganja u projekte koji će doprinijeti energetskoj tranziciji Bosne i Hercegovine i smanjenju emisija stakleničkih gasova.

Most između tržišta

U razgovoru je istaknuto da Bosna i Hercegovina može biti most između tržišta Evropske unije i regije a da su projekti zasnovani na partnerstvu i zajedničkim interesima najbolji način za korištenje komparativnih prednosti obje zemlje.

Zaključeno je da postoji obostrani interes za nastavak razgovora i konkretizaciju saradnje u investicionim projektima koji će dugoročno doprinijeti ekonomskom razvoju i jačanju prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Bećirović je naglasio da Bosna i Hercegovina želi dodatno unaprijediti ove pozitivne trendove privlačeći nove investicije koje će otvoriti radna mjesta, modernizirati industriju i jačati međunarodnu konkurentnost domaćih kompanija.

Sastanku je prisustvovao i Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS grupacije, saopćeno je iz Kabineta Bećirovića.

