Komšić na Vlašiću: Mir je važan, sloboda je važnija, ali je domovina najvažnija

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je manifestaciji “Dani pobjede, dani ponosa – Vlašić, Galica 2025”, gdje je rekao da je mir važan, da je sloboda važnija, ali da je domovina najvažnija.

– Jer bez domovine, teško možeš da govoriš o slobodi, a potom i miru. U ovih trideset godina otkako je završen rat, čini mi se da sam neke stvari shvatio tek sada na ispravan način, a sa dvadeset osam godina, kada je počeo rat, to nisam shvatao – kazao je Komšić.

– U gradaciji tih vrijednosti, mira, slobode i domovine, i mir se može žrtvovati za domovinu. I slobodu čovjek može žrtvovati za domovinu, ali domovinu nikad ne smije žrtvovati, jer bez nje nas nema – poručio je.

Zahvalio je organizatorima na pozivu, te izrazio zadovoljstvo što je sa ljudima koji su, kako je kazao, izvojevali jednu gotovo nevjerovatnu vojničku pobjedu, predvođeni prije svega generalom Alagićem.

Značaj odbrane BiH

Istakao je značaj odbrane Bosne i Hercegovine te podsjetio na herojstvo boraca koji su u tim krajevima položili živote za slobodu domovine.

– O vojničkom značaju te operacije i šta je to značilo u ofanzivnim dejstvima, prije svega u Krajini, u oslobađanju tog dijela BiH, trebali bi da govore oni koji su učestvovali u tome, a moje je da iskažem poštovanje prema tome – rekao je Komšić.

Moralno značenje oslobođenja Vlašića

Naveo je kako je moralno značenje oslobođenja Vlašića, “zbog one slike kada se na vrh Vlašića diže naša zastava”, zaista teško opisati nekome ko ne pripada toj generaciji.

– Sviđa mi se ova simbolična primopredaja ratnih zastava. Kao generacija možemo biti ponosni što smo dali sve od sebe da danas ovdje stojimo, ali nismo ništa uradili ako djeci ne prenesemo ono što mi znamo, a to smo dužni kao stariji, kao roditelji, kao iskusniji i mudriji – istakao je.

Da ukažemo, dodao je, na kakvom mjestu žive, u kakvoj ljepoti, na kraju krajeva, žive, i šta znači ovo što je ova generacija uradila, ne da bi to oni poštovali, ne da bi se divili nama, nego samo da bi nešto naučili.

– Zato ova simbolika predaje ratnih zastava od strane veterana našoj budućnosti treba da bude jedna vrsta procesa prenošenja znanja, iskustava i naših očekivanja. Naša obaveza je da ovoj djeci ostavimo u naslijeđe, u amanet, da im kažemo da BiH, kada već postoji hiljadu godina kao naša domovina, mora da nastavi da postoji vječno, dok je ovog svijeta – dodao je Komšić, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

