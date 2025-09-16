Kiša i temperature do 31°C: Evo kakvo nas vrijeme čeka do vikenda, osjetljive osobe neka se pripreme

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 7; Bugojno, Drvar i Livno 10; Bjelašnica, Srebrenica i Zenica 11; Jajce 12; Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 14; Banja Luka, Doboj i Sarajevo 15; Bijeljina i Trebinje 17; Mostar 18; Gradačac 22°C.

Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U poslijepodnevnim satima lokalni ljuskovi su najizgledniji na području Krajine i sjeveru Bosne, a tokom noći na srijedu u većem dijelu Bosne je moguća slaba kiša. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C.

U Sarajevu pretežno sunčano veći dio dana. Povećanje oblaćnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Biometeorološke prilike djelimično će se pokvariti, u centralnoj i sjevernoj Bosni. Pogoršanje praćeno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, kod osjetljivih osoba usloviće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su blaže meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Opšta slika će biti ljepša na jugu, gdje će negativni efekti promjene vremena biti slabije izraženi.

Objavljena prognoza do subote:

U srijedu 17.9.2025. više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima po Bosni može padati slaba kiša. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjecveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

U četvrtak 18.9.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C.

U petak 19.9.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

U subotu 20.9.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, prenosi Radiosarajevo.

