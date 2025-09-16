Prosječna neto plata u FBiH koja je isplaćena u julu iznosi 1.628 KM

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2025. nominalno je viša za 17,4 posto, a realno viša za 12,3 posto.

U julu u odnosu na juni 2025. godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 14,2 posto, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 9,4 posto i finansijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 5,0 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U isto vrijeme, najviše smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti obrazovanje za 1,4 posto, djelatnosti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 0,8 posto i poslovanju nekretninama za 0,1 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za juli 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.540 KM i nominalno je viša za 3,3 posto, a realno viša za 3,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za juli 2025. nominalno je viša za 17,4 post,o a realno viša za 12,4 posto, prenosi Klix.

