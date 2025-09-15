Zoran Tegeltija nakon pada s kvada zadržan na Klinici za opću i abdominalnu hirurgiju

Prema riječima generalnog direktora UKC-a RS-a Vlade Đajića, Tegeltija je jučer hospitalizovan u popodnevnim satima.

Jutros su urađeni kontrolni nalazi nakon čega je iz Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje premješten na Kliniku za opću i abdominalnu hirurgiju.

“Pacijent je trenutno stabilnih vitalnih parametara i u toku je primjena terapijskih protokola, te ostaje na daljem praćenju i liječenju u ovoj Klinici”, navodi se u saopćenju UKC-a.

Nesreća se dogodila u reonu planine Manjača, prenosi Klix.

