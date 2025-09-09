Kovačević: “Referendum je ključno sredstvo odbrane RS”

Delegat u Domu naroda PSBiH Radovan Kovačević (SNSD) izjavio je da je referendum “ključno sredstvo odbrane RS”.

Kovačević je kazao da je zakazani referendum prva prilika, još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, “da srpski narod i građani RS jasno iskažu svoj stav o nametnutim odlukama neizabranih stranaca”.

– I zato je od historijskog značaja da kao narod ovu priliku ne propustimo. Razumijem da postoje i opravdane i neopravdane zamjerke na pitanje koje je Narodna skupština utvrdila. Razumijem i da neki postavljaju pitanje i o samom smislu održavanja ovakvog referenduma, jer kako tvrde, svi znaju šta naš narod misli. Ali, ovdje je bitna suština – kaže Kovačević.

A suština samog pitanja je, kaže, “da li tražimo da se poštuje volja našeg naroda, ili ponizno prihvatamo da poštujemo nametnutu volju stranaca”.

– I to neizabranih i nelegalnih stranih upravnika, čije je nametanje suprotno međunarodnom pravu, ustavima i zakonima BiH i Republike Srpske – objavio je Kovačević na mreži X i poručio: “NE za Šmita je DA za Srpsku!”.

