Privedena kćerka jednog od članova grupe “Panter”

Kćerka jednog od članova grupe “Panter” privedena je u današnjoj akciji kodnog imena “Kavez”, saznaje portal “Avaza”.

Ona nema nikakvih poveznica sa ovom grupom. Kako smo i ranije pisali, akcija se sprovodi od jutarnjih sati na području Federacije BiH.

Podsjetimo, jutros se saopćenjem oglasilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

– Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u saradnji sa FUP-om, SIPA-om, MUP-ovima USK i HNK, rano jutros započeli su realizaciju akcije kodnog naziva „Kavez“. U toku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK. Očekuje se lišenje slobode više članova Udruženja „Panter“. Sumnjiče se da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela; nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Istovremeno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka počinjenih na štetu djece. Akcija koja je u toku realizira se uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH – saopćeno je jutros iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

U akciji “Kavez” na meti članovi organizacije “Panter”: U centar pažnje došli nakon prebijanja Haseta Tirića za kojeg tvrde da je pedofil

Podsjetimo da je na meti ove akcije i Ahmed Džinović koji je vođa “Pantera”.

Oni su u centar pažnje došli nakon njihovih tvrdnji da su u pedofiliji uhvatili direktora Sarajevogasa Haseta Tirića, što je on negirao te ih optužio za reketarenje.

Tužilaštvo KS o navodima da Tirić nije na meti akcije: “Panteri” su odbili saradnju s nama, radimo na pronalasku navodnih snimaka

Prema nezvaničnim informacijama, u Sarajevu je na meti Semir Sultanović, koji je bio uhapšen prije 15-tak dana, nakon čega je pušten uz mjere zabrane.

Organizacija “Panter” tvrdi da se bavi borbom protiv pedofilije, a javnost je upoznata da oni na svojim društvenim mrežama objavljuju snimke premlaćivanja navodnih pedofila koji vrebaju djecu.

Više informacija bit će poznato u narednim danima, kada nadležne institucije objave saopćenje.

Facebook komentari