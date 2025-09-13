Donesena Uredba: Po 200 KM za korisnike prava boračko-invalidske zaštite

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na današnoj telefonskoj sjednici donijela Uredbu o jednokratnoj novčanoj pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Jednokratna novčana pomoć iznosi 200 KM.

Cilj Uredbe je osiguranje finansijske i materijalne podrške u svrhu poboljšanja materijalnog statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji se finansiraju iz Budžeta Federacije BiH, a zbog povećanja cijene potrošačke korpe.

Pravo na ovu pomoć imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja i novčane egzistencijalne naknade, koja se ostvaruju prema federalnim propisima i isplaćuju iz budžeta FBiH. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su imala priznat status korisnika ovih prava i bila na isplati naknada iz oblasti boračko-invalidske zaštite za mjesec august ove godine.

Određeno je da lica koja su korisnici više navedenih prava, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. U slučaju korisnika koji pravo na porodičnu invalidninu i mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja ostvaruju kao sukorisnici prava, iznos jednokratne novčane pomoći dijeli se na jednake dijelove.

Ukupna sredstva za isplatu ove pomoći osigurat će se u Budžetu FBiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Predlagač je obrazložio da je za provođenje ove uredbe potrebno osigurati sredstva u iznosu većem od 19 miliona KM, a radi isplate jednokratne novčane pomoći za više od 99.000 korisnika.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Facebook komentari