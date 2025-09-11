Ne bacajte otpad oko kontejnera, kamere snimaju: Kazne idu i do 5.000 KM

Općina Hadžići, u saradnji s KJKP “Rad” Sarajevo, pokrenula je projekat video-nadzora za sprječavanje nelegalnog odlaganja otpada. Cilj projekta je smanjenje bacanja smeća na javnim površinama i unapređenje komunalne čistoće na području općine.

Trenutno su pod video-nadzorom tri kritične lokacije – u Tarčinu, Pazariću i Hadžićima, a plan je da se proširi na čak 100 lokacija širom općine.

Kazne za fizička lica kreću se od 100 do 1.500 KM, dok su za pravna lica znatno veće i iznose od 1.000 do 5.000 KM. Komunalni redari imaju zakonske ovlasti da reaguju – od legitimisanja počinilaca do podnošenja prijava nadležnim organima.

Općina Hadžići apeluje na građane da prijave svako nelegalno odlaganje otpada putem:

Eko telefon: 033/660-000

Viber/WhatsApp: 062/220-330

E-mail: KJKP “Rad” Sarajevo

Sve prijave se odmah prosljeđuju komunalnim redarima, koji postupaju prema važećim propisima.

