Crnadak: Stanje bezbjednosti u RS postaje horor film

Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj, posebno za one koji imaju kritički stav o stanju u društvu, postaje horor film – ocijenio je danas šef Kluba poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak, komentirajući sve češće napade na opozicione političare u RS.

Crnadak smatra da postoji mnogo faktora koji su doveli do ovakvog stanja u tom bh. entitetu, “ali na vrhu piramide odgovornosti su Milorad Dodik i RTRS”.

– Sa te dvije tačke godinama se kreira mržnja prema svakome ko misli drugačije, oni truju vlastiti narod i trude se da ljudi budu što više zatucani i sluđeni, kako bi sa njima lakše manipulisali. Dodik i RTRS su polazna tačka svih naših podjela, izvor zla, primitivizma, bahatosti i pohlepe, vrijednosti koje pokušavaju nametnuti kao najvažnije – naveo je Crnadak.

Izrazio je podršku lideru stranke Za pravdu i red Nebojši Vukanoviću kojem je sinoć ponovo zapaljen automobil ispred porodične kuće, poručivši “pobijedićemo, pobijediće narod, pobijediće Republika Srpska”.

– Ako imate situaciju gdje ljudi koji iskreno preziru i nasilje i oružje, tu ubrajam i sebe, razmišljaju da se naoružaju i lično organizuju svoju i bezbjednost svojih porodica, onda je stanje krajnje alarmantno – poručio je Crnadak u objavi na društvenim mrežama, piše Fena.

