BiH

Oglasila se Hitna pomoć Doma zdravlja Mostar o slučaju smrti 11-mjesečne bebe iz Konjica

12.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Hitna pomoć Doma zdravlja “Stari Grad” Mistar objavila je izvještaj o tragediji koja se dogodila 7. septembra kada je preminula jedanaestomjesečna beba. U izvještaju se navodi da je majka tokom upućenog poziva navela da “beba ne daje znakove života”.

 Hitna pomoć - Dom zdravlja Stari Grad Mostar

Izvještaj prenosimo u cjelosti:

“Gospođa je tokom poziva navela da njena beba ne diše, da se trenutno nalaze kod salona namještaja „Oglavina“ (Vrapčići ) i da se u bijelom autu marke pasat voze u pravcu prema Mostaru. Po prijemu poziva dežurna ekipa Hitne medicinske pomoći odmah je krenula na pomenutu lokaciju. Tokom puta u mjestu Sutina u 20.40 minuta naše vozilo se susreće s policijskim autom sa rotacijom koje je bebu i njene roditelje povezlo prema Mostaru. Naknadno se doznaje da je policijska patrola Sjever tokom prolaska tom dionicom uočila roditelje i bebu pored puta M17, kod pomenutog salona namještaja te primila u svoje auto.

Pri preuzimanju bebe od roditelja i policijske pratnje, kod iste se ne uočava postojanje vitalnih znakova života (bez disanja i pulsa, proširenih zjenica, blijede kože). Odmah se započne sa mjerama oživljavanja, koje se nastave kontinuirano tokom cijelog transporta sve do dolaska u CUM SKB Mostar. Nažalost, uprkos pravovremenoj i brzoj reakciji naše ekipe, te kontinuiranom izvođenju kardiopulmonalne reanimacije tokom transporta, beba nije davala znakove života i u takvom stanju je predata dežurnom osoblju u CUM SKB Mostar gdje se i dalje nastavilo s mjerama oživljavanja”, naveli su u izvještaju Hine pomoći DZ “Stari Grad” Mostar, prenosi N1.

Kako je ranije objavljeno, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic odakle je upućeno u konjičku Opću bolnicu.

Liječnici su ih potom uputili u SKB Mostar, ali nisu imali sanitetsko vozilo pa su se roditelji osobnim vozilom zaputili u Mostar.

U međuvremenu, uspjeli su kontaktirati policiju koja ih je pod rotacijama vodila do Mostara od kud im je u pomoć krenulo vozilo Hitne pomoći mostarskog Doma zdravlja Stari grad iz kojeg nam je potvrđeno da su prevezli dijete.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh