Oglasila se Hitna pomoć Doma zdravlja Mostar o slučaju smrti 11-mjesečne bebe iz Konjica

Izvještaj prenosimo u cjelosti:

“Gospođa je tokom poziva navela da njena beba ne diše, da se trenutno nalaze kod salona namještaja „Oglavina“ (Vrapčići ) i da se u bijelom autu marke pasat voze u pravcu prema Mostaru. Po prijemu poziva dežurna ekipa Hitne medicinske pomoći odmah je krenula na pomenutu lokaciju. Tokom puta u mjestu Sutina u 20.40 minuta naše vozilo se susreće s policijskim autom sa rotacijom koje je bebu i njene roditelje povezlo prema Mostaru. Naknadno se doznaje da je policijska patrola Sjever tokom prolaska tom dionicom uočila roditelje i bebu pored puta M17, kod pomenutog salona namještaja te primila u svoje auto.

Pri preuzimanju bebe od roditelja i policijske pratnje, kod iste se ne uočava postojanje vitalnih znakova života (bez disanja i pulsa, proširenih zjenica, blijede kože). Odmah se započne sa mjerama oživljavanja, koje se nastave kontinuirano tokom cijelog transporta sve do dolaska u CUM SKB Mostar. Nažalost, uprkos pravovremenoj i brzoj reakciji naše ekipe, te kontinuiranom izvođenju kardiopulmonalne reanimacije tokom transporta, beba nije davala znakove života i u takvom stanju je predata dežurnom osoblju u CUM SKB Mostar gdje se i dalje nastavilo s mjerama oživljavanja”, naveli su u izvještaju Hine pomoći DZ “Stari Grad” Mostar, prenosi N1.

Kako je ranije objavljeno, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic odakle je upućeno u konjičku Opću bolnicu.

Liječnici su ih potom uputili u SKB Mostar, ali nisu imali sanitetsko vozilo pa su se roditelji osobnim vozilom zaputili u Mostar.

U međuvremenu, uspjeli su kontaktirati policiju koja ih je pod rotacijama vodila do Mostara od kud im je u pomoć krenulo vozilo Hitne pomoći mostarskog Doma zdravlja Stari grad iz kojeg nam je potvrđeno da su prevezli dijete.

