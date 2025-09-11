Upaljen crveni meteoalarm zbog orkanskog vjetra i kiše! Snažna oluja divlja po Balkanu, ovi gradovi su na udaru!

Snažan vetar čupao je drveće, letjele su roletne, a šteta je pričinjena i na automobilima.

Ništa bolja situacija nije bila ni u Hrvatskoj, tačnije Rijeci.

Nevrijeme praćeno orkanskim vetrom i snažnom kišom iznenada je zahvatio Mostar, a njegova silina bila je dovoljna da izazove značajnu materijalnu štetu u vrlo kratkom roku.

Iščupano drveće, oštećeni automobili

Najteže je pogođeno naselje Bijeli breg, gdje su udari vjetra iščupali stabla iz korijena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

“Polomljena stabla na sve strane, uništeni automobili, mnogo štete…Splitska ulica ovako loše nije izgledala od ratnih 1990-ih. Katastrofa nakon orkanskog nevremena”, navela je jedna Mostarka.

Letjele roletne sa zgrada

Građani Mostara zabilježili su nevjerovatan prizor u kom snažan vjetar orkanske jačine čupa roletne sa zgrada.

“Uvijek je preporuka kada je jako nevrijeme, a roletne su vam spoljašnje, da budu u potpunosti podignute da do ovog ne bi došlo”, navodi se u opisu video snimka.

Tačna štete biće tek ustanovljena, kada se očekuje detaljniji pregled pogođenih područja i procjena posljedica koje je nevreme ostavilo za sobom, prenosi Avaz.ba.

Potopljena Rijeka u Hrvatskoj

Rijeku i okolinu juče je pogodio jak pljusak. Ulice u višim delovima grada pretvorile su se u bujice. Poplavljeni su brojni poslovni prostori, zatvorena su i dva podvožnjaka, što je napravilo potpuni kolaps u ovom gradu.

Vatrogasci izbacivali vodu iz poslovnih prostora i intervenisali u više navrata. U jednom satu palo je više od 80 litara kiše po metru kvadratnom.

Mnogi su sklonište potražili u kafićima, međutim voda je prodirala svuda, prenosi Net.hr.

Obilne padavine izazvale su probleme i vozačima na auto-putu Rijeka–Zagreb.

Državni hidrometeorološki zavoda Hrvatske (DHMZ) u toku jučerašnjeg dana upozorio je na snažno nevrijeme, a upaljeni su bili i crveni meteoalarmi.

Direktor DHMZ-a Ivan Gitler je ranije najavio da se u priobalju očekuje da padne više od 100 litara kiše tokom dana.

Prema njegovim riječima, nevrijeme će se kretati od severa prema jugu, a danas ujutru će na udaru biti dubrovačka regija, gde je upaljen crveni meteoalarm.

– Naše komšije u Sloveniji i Crnoj Gori su u sličnoj situaciji. Nećemo se iznenaditi ni ako na Jadranu vidimo pijavice i grad – dodao je on.

Crveni meteoalarm je na snazi za područje:

Knina Rijeke Splita Dubrovnika.

