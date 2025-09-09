Zoran Galić mora biti izručen BiH: Sada sve zavisi od jednog čovjeka…

Već 14 mjeseci Zoran Galić, bivši zamjenik SIPA-e (Državne agencije za istrage i zaštitu) te bivši direktor Granične policije BiH, nalazi se u Hrvatskoj, tačnije na Makarskoj rivijeri, odakle je, putem svog advokata, kao lice s crvene Interpolove potjernice, „ispucao“ sve pravne lijekove s nadom da će zaustaviti ili, barem, odgoditi izručenje Bosni i Hercegovini. Jer nakon što je Županijski sud u Splitu donio rješenje o njegovom izručenju BiH, koja ga traži zbog optužbi da je zloupotrijebio položaj i ovlaštenja, kao i da je primio dar i druge oblike koristi, istu je odluku krajem februara ove godine donio i Vrhovni sud. Tako da se Galićeva sudbina, po sili zakona s obzirom na pravosnažnost odluke, od ranog proljeća nalazi u rukama Damira Habijana, ministra pravde, uprave i digitalne transformacije, koji treba donijeti finalnu odluku i staviti potpis na dokument.

Potvrdili su za Jutarnji to i sa Županijskog suda u Splitu: “Nakon što je Vrhovni sud potvrdio prvostepeno rješenje, 23. aprila 2025. predmet je poslan Ministarstvu pravde, uprave i digitalne transformacije na odluku o izručenju, shodno članu 57. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Nikakve druge pravne radnje ovaj sud nije trebao poduzimati. Zakonom nisu propisani rokovi za realizaciju izručenja”.

Inače, Galiću, koji ima i hrvatsko državljanstvo, odbijena je i ustavna tužba za koju njegov hrvatski advokat Ivan Gržić ističe kako „odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mora značiti ništa u smislu izručenja njegovog branjenika Bosni i Hercegovini“.

– U provedenom sudskom postupku utvrđivalo se je li udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje, dok konačnu odluku donosi ministar pravde, uprave i digitalne transformacije shodno odredbama iz čl. 57. st. 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Radi se o diskrecijskoj ocjeni resornog ministra i smatram da ne bi trebalo doći do izručenja, obzirom da u praksi ne postoji reciprocitet, tj. Bosna i Hercegovina ne izručuje Republici Hrvatskoj tražene osobe u istovjetnim situacijama. Pored toga, navedeni predmet prati niz sumnjivih okolnosti, a isti ima i političku konotaciju te stoga smatram da Zoran Galić u Bosni i Hercegovini ne bi imao pravično suđenje – pojašnjava za Jutarnji list advokat Gržić.

Sky prepiska

Za hrvatske sudove udovoljeno je zakonskim pretpostavkama za Galićevo izručenje BiH, a on je, pak, naglašavao u ustavnoj tužbi da su mu povrijeđene njegove temeljne slobode i ljudska prava.

Situacija se za njega ozbiljno zakomplikovala 6. augusta prošle godine, kada je bosanskohercegovačko tužilaštvo zatražilo od tamošnjeg suda određivanje pritvora i raspisivanje potjernice. Do tog poteza je došlo nakon što su mjesec dana ranije, 9. jula, pripadnici MUP-a Republike Srpske s kolegama iz SIPA-e, temeljem naloga tužilaštva, banuli u kuću Zorana Galića zbog sumnje da je u zamjenu za mito štitio međunarodnu grupu krijumčara cigareta. No, za razliku od pomoćnika komandira Jedinice Granične policije Trebinje Blagoja Milovića te Ivice Bage, koji su zatečeni na svojim adresama te uhapšeni i pritvoreni, Galiću su mogli staviti „soli na rep“. Jer, kako je utvrđeno, on je dan ranije prešao granicu i ušao u Hrvatsku.

Tamošnje institucije su optužile Galića da je pobjegao nakon što mu je neko dojavio da mu se sprema hapšenje, no Galić je to od početka demantirao tvrdeći da se u RH zatekao zbog liječenja.

U nizu podnesenih žalbi na rješenja Galić ističe da je riječ o „klasičnom političkom progonu kada je trebao početi obnašati najvišu političku dužnost u BiH na mjestu direktora SIPA-e s ciljem da ga se kao pripadnika hrvatskog naroda minorizira, diskredituje i odstrani“. Pritom je ukazivao, među ostalim, i da mu niko u slučaju izručenja ne može garantirati ličnu sigurnost, jer bi se mogao naći u kaznionici ili zatvorskoj jedinici s osobama koje je kao policajac procesuirao i istraživao zbog činjenja najtežih krivičnih djela. Opetovano se dotaknuo i svog lošeg zdravstvenog stanja, koje je bilo povod da dan prije hapšenja stigne u RH.

– Prilikom donošenja rješenja o izručenju, nije se vodilo računa da se radi o bolesnoj osobi koja se unazad sedam godina liječi po zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, i to zbog karcinoma štitne žlijezde. I upravo imajući to u vidu, ali i zbog humanitarnih te zdravstvenih razloga, izručenje bi trebalo odbiti – istakao je Galić u žalbi.

Ustavni sud je, detaljno analizirajući obrazloženja prvostepene i drugostepene odluke sudova u Galićevom slučaju, a zatim i njegove žalbe, zaključio da nije bilo uskraćivanja pravičnosti na što se Galić poziva. Također, Ustavni sud tvrdi i da nije dokazao da bi mu u krivičnom postupku u BiH prijetila opasnost ili da bi bila pričinjena ili, pak, prijetila flagrantna povreda prava na pravično suđenje.

Podsjetimo, izviđaji protiv Galića i ostalih pokrenuti su, prema pisanju bh. medija, nakon što je tamošnja policija otkrila enkriptiranu komunikaciju Sky, u kojoj Bago svom saradniku Borisu Ivelji 2021. piše kako su Galiću odlučili pokloniti VW Passat.

Passat za sina

– Ej. Javilo mi se danas Zoran Galić da bi mijenjao auto. Uzeo bi Passata kao tvoj, ima kod mene jedan 2015., jesi za to da mu ga poklonimo? I rekao bih mu da je od nas svih, mene je izašao oko 14.000!“ – napisao je Bago.

Iako Galić nije sudjelovao u toj komunikaciji na Skyu, Bago je Ivelji poslao screenshotove svoje prepiske s osobom koju u telefonu ima memorisanu kao Z. Galić, a za koju istražitelji sumnjaju da je upravo zamjenik direktora SIPA-e. Na tim screenshotovima vidljivo je da mu ta osoba zahvaljuje, a osim razgovora o Passatu, čiju je fotografiju Bago poslao „Z. Galiću“, poslao mu je i Iveljine podatke kako bi navodno provjerio je li Ivelja možda pod nadzorom policije. Spor­ni Passat zaista je pronađen kod Galića, no izvori bliski odbrani tvrde da je Galićev sin tražio zamjenu za svoje dotadašnje vozilo te ga je zamijenio Passatom koji je Bago imao u svojoj autokući Celeritas d.o.o. u Imotskom.

