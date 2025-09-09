Skandal trese Tuzlu: Sud pušta ubicu Kastratija na slobodu, odmah je ponovo uhapšen

Slučaj brutalnog premlaćivanja Saše Vilušića u junu ove godine, koji je rezultirao njegovom smrću, dobija novu dimenziju, saznaje portal “Avaza”.

Podsjećamo, Sašu Vilušića, sina poznatog tuzlanskog ugostitelja Tomislava Vilušića, je u jednom ugostiteljskom objektu brutalno pretukao Ahmed Kastrati, nekadašnji poznati kikbokser.

– Kantonalni sud u Tuzli donosi rješenje kojim pušta Ahmeda Kastratija iz pritvora, jer tvrde da nema uzročno-posljedično veze, odnosno da nije riječ o ubistvu. Ne prihvataju našu kvalifikaciju. Tužilaštvo TK je uputilo tri žalbe prema Vrhovnom sudu FBiH, oni to stalno ukidaju jer oni nisu zaduženi da se bave pravnom kvalifikacijom tokom istrage. Kantonalni sud govorio da je riječ o kvalifikaciji teška tjelesna povreda, a Tužilaštvo TK govori da je o pokušaju ubistva, a onda i ubistvu – kaže Arnautović za “Avaz“.

Dodaje da je odmah po izlasku iz pritvora u Orašju Sektor kriminalnističke policije MUP-a TK lišio ga slobode ispred KPZ-a Orašje.

– Sada ćemo ponovo uputiti prijedlog za određivanje pritvora za kvalifikaciju djela ubistva – rekao je Arnautović za portal “Avaza”.

Kako saznajemo, jedna od članica Sudskog vijeća, koje tvrdi da nije riječ o ubistvu, je Merima Gutić.

Facebook komentari