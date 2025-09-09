Stigla je prva dugoročna prognoza za zimu i snijeg: U BiH najavljene obilne snježne padavine

Najnovije analize pokazuju da se u centralnim i istočnim dijelovima Pacifika već formiraju hladnije anomalije, što je jasan znak ranog početka La Niñe…

Stižu prve dugoročne prognoze za nadolazeću zimu 2025./2026., a čini se da će ključnu ulogu u globalnim vremenskim prilikama odigrati La Niña. Ovaj klimatski fenomen, koji se već razvija u Tihom okeanu, uticat će na vrijeme širom svijeta, a meteorološki modeli već nude prve naznake o tome koliko snijega možemo očekivati u Evropi, piše Severe Weather Europe.

Šta je La Niña i kako utiče na vrijeme?

La Niña je hladna faza ENSO ciklusa, prirodnog fenomena koji obuhvata promjene temperature površine mora u tropskom dijelu Tihog okeana. Suprotno od toplog El Niña, La Niñu karakterišu temperature mora niže od prosjeka.

Najnovije analize pokazuju da se u centralnim i istočnim dijelovima Pacifika već formiraju hladnije anomalije, što je jasan znak ranog početka La Niñe. Očekuje se da će se razviti u slab, ali značajan događaj koji će oblikovati vrijeme tokom zime.

Iako je njen uticaj najizravniji na Sjevernu Ameriku, La Niña globalno mijenja vremenske obrasce.

Evropa je udaljenija pa su njeni efekti manje direktni i isprepliću se s brojnim drugim lokalnim i regionalnim faktorima. Ipak, njen uticaj nije zanemariv.

Prognoza modela ECMWF

Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), jedan od najcjenjenijih modela na svijetu, u svojoj prvoj prognozi za period od novembra do januara predviđa ispodprosječne količine snijega za veći dio Evrope.

Više snijega od normale očekuje se tek u dijelovima Skandinavije te, zanimljivo, na području južnog Ujedinjenog Kraljevstva.

Gledano po mjesecima, novembar donosi uglavnom ispodprosječan snijeg, s nešto više padavina na višim nadmorskim visinama u Skandinaviji.

Decembar nastavlja sličnim trendom, s manje snijega od prosjeka na većem dijelu kontinenta. Izuzetak bi mogli biti centralni Balkan, krajnji jug Velike Britanije i manji dio Skandinavije. Prema mapi koju je ECMWF, obilnije snježne padavine bi se mogle zadesiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Tek u januaru model pokazuje poboljšanje, s većim potencijalom za snijeg širom Ujedinjenog Kraljevstva i centralnih dijelova Evrope, vjerovatno zbog jačanja visokog pritiska zraka nad sjeverom koji bi donio hladniji zrak.

Prognoza modela UKMO

Kako bi se dobila potpunija slika, prognostičari uvijek upoređuju više modela. Britanski model UKMO nudi znatno pesimističniju prognozu od ECMWF-a. Prema njemu, veći dio kontinenta može očekivati znatno manje snijega od normale, s izuzetkom krajnjih sjevernih dijelova.

UKMO model poznat je po svojoj sklonosti predviđanju toplijeg vremena, što se vidi i u ovoj prognozi.

Za novembar predviđa ispodprosječan snijeg gotovo svugdje, a decembar ne donosi značajno poboljšanje.

Ni u januaru se ne očekuje promjena, što upućuje na zaključak da ovaj model predviđa prilično blagu zimu za Evropu.

Iako je nezahvalno prognozirati koji je model tačan, dosadašnje iskustvo pokazuje da je ECMWF često pouzdaniji. UKMO model, posebno u svojim prvim izračunima zasnovanim na podacima iz augusta i septembra, ima tendenciju naginjati prema toplijim i sušim scenarijima, piše Fokus.ba.

