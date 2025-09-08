BiH

Četvrto dijete, treći brak: Košarac podijelio radosnu vijest na društvenim mrežama

Objavljeno prije 1 sat

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Staša Košarac, uskoro bi po četvrti put trebalo da postane otac.

Košarac je ovu vijest podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama uz fotografiju supruge Aleksandre koja ponosno pokazuje svoj trudnički stomak.

– Naše vrijeme za odmor i uživanje, željno iščekujemo novo poglavlje u našem životu – napisao je Košarac, kojem je ovo inače treći brak. Iz prethodna dva braka Košarac ima troje djece.

Košarac i njegova supruga Aleksandra su u žižu javnosti dospjeli u decembru 2020. godine kada je njegova tadašnja zvanična supruga Sanja Stanković, sa kojom ima dva sina, objavila na društvenim mrežama da je muž vara i to upravo sa Aleksandrom.

Ona je uz tekst u kojem je iznijela niz optužbi na tadašnjeg supruga objavila i zajedničke fotografije njega i tadašnje ljubavnice.

Deset mjeseci kasnije, tačnije, 2. oktobra 2021. Košaraca se u Trebinju oženio sa Aleksandrom.

Košarcu je to treći brak, a njegovoj 17 godina mlađoj izabranici tek prvi, prenosi N1.


