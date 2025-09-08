Četvrto dijete, treći brak: Košarac podijelio radosnu vijest na društvenim mrežama

Košarac je ovu vijest podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama uz fotografiju supruge Aleksandre koja ponosno pokazuje svoj trudnički stomak.

– Naše vrijeme za odmor i uživanje, željno iščekujemo novo poglavlje u našem životu – napisao je Košarac, kojem je ovo inače treći brak. Iz prethodna dva braka Košarac ima troje djece.

Košarac i njegova supruga Aleksandra su u žižu javnosti dospjeli u decembru 2020. godine kada je njegova tadašnja zvanična supruga Sanja Stanković, sa kojom ima dva sina, objavila na društvenim mrežama da je muž vara i to upravo sa Aleksandrom.

Ona je uz tekst u kojem je iznijela niz optužbi na tadašnjeg supruga objavila i zajedničke fotografije njega i tadašnje ljubavnice.

Deset mjeseci kasnije, tačnije, 2. oktobra 2021. Košaraca se u Trebinju oženio sa Aleksandrom.

Košarcu je to treći brak, a njegovoj 17 godina mlađoj izabranici tek prvi, prenosi N1.

Facebook komentari