Tirić: Jedino je istina da su me “Panteri” teško pretukli, sve ostale optužbe odbacujem

Nakon što je portal “Avaza” prenio videoporuku koju je objavio Ahmed Džinović, vođa organizacije “Panter”, u kojem navodi da je Hase Tirić direktor kojeg su uhvatili u pedofiliji, na redakcijski mail je stigla reakcija i Haseta Tirića.

Prenosimo ga u cjelosti:

– Ovim putem želim da demantujem optužbe koje se posljednjih dana stavljaju na moj teret.

Istina je samo da su pripadnici tzv. grupe “Pantera” organizovali sačekušu ispred mog stana, gdje živim sa svojom porodicom, nanijeli mi teške tjelesne povrede i pokušali da me reketiraju. Ispred mog stana, na mjestu gdje se incident dogodio, nalazi se više kamera videonadzora koje mogu potvrditi moje tvrdnje.

Također, oštro demantujem tvrdnje da me je kobne noći policija legitimisala sa nekim u automobilu. Te noći sam bio sam, na putu do svoga stana gdje sam pretučen. Nažalost, u blizini nije bilo policije da me zaštiti od nasilnika i lihvara.

Sve ostale optužbe na moj račun jasno i nedvosmisleno odbacujem. Pozivam nadležne organe da detaljno provjere sve navode koji se tiču mene, ali i da preduzmu potrebne mjere u vezi sa mojim iskazom koji sam već dao u MUP-u.

Hase Tirić – navodi se u mailu.

