Savjet bivše policajke: Nikada ne izgovarajte ovu rečenicu ako ste učestvovali u saobraćajnoj nesreći

Prema iskustvima bivše policajke i voditeljice na BBC-ju, ono što kažete na mjestu nesreće može imati ozbiljne pravne i financijske posljedice. Rebecca Mason, koja je i sama doživjela teški sudar, dijeli ključne savjete koji mogu zaštititi vaša prava.

Iznimno je važno paziti na svoje riječi, kako drugom vozaču tako i svjedocima. Naizgled prirodna fraza poput “žao mi je” može se protumačiti kao priznanje krivnje, što onda osiguranje može iskoristiti kako bi vam odbilo naknadu štete. Kraljevski automobilski klub (RAC) potvrđuje da bi se takva isprika mogla okrenuti protiv vas u postupku osiguranja, prenosi Jutarnji list.

Što onda raditi umjesto toga? Ključno je ostati miran i usredotočiti se isključivo na praktične korake. Stručnjakinja preporučuje da nakon sudara odmah zaustavite vozilo (nastavak vožnje je kazneno djelo), ugasite motor i uključite žmigavce.

Potom odmah valja provjeriti ima li ozlijeđenih i nazvati hitnu pomoć ako ima ozlijeđenih, ako je cesta blokirana, ako postoji sumnja na alkohol ili drogu ili ako se radi o namjernom sudaru.

Idući korak je premještanje svih putnika na sigurno mjesto, dalje od kolnika, a potom slijedi razmjena podataka s drugim vozačima (ime, adresa, registracija vozila). Dobro bi bilo i fotografirati oštećenja i zapisati sve bitne detalje te provjeriti ima li snimki s “dashcama” (kamera koje snimaju iz vozila).

Važan savjet je i da nikada ne govorite da ste “u redu” prebrzo. Adrenalin može maskirati bol, a neke ozljede (poput ozljeda vrata) često se manifestiraju tek nakon nekoliko sati ili dana.

Dakle, umjesto isprika, usredotočite se na provedbu ovih koraka. Tako štitite svoju fizičku sigurnost, ali i svoja pravna i financijska prava.

Facebook komentari