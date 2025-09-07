U toku sastanak u Cazinu: Raspravlja se o izbacivanju SDA iz vlasti u USK, Fazlić bi trebao biti novi premijer

Sastanak o izbacivanju SDA iz vlasti u USK počeo je oko 14 sati u Cazinu, potvrđeno je za portal “Avaza”.

Kako je “Avaz” sinoć objavio, NES bi u vlasti trebao zamijeniti SDA, a dio većine bi ostali NiP, SDP, POMAK i SBiH.

U opoziciji bi trebali ostati, osim SDA, i DF i Laburistička stranka.

Riječ je o novoj rundi pregovora, s obzirom da su oni koji su bili održani u maju, završili neuspješno. Tada su zastupnici POMAK-a se odlučili da ostanu pri postojećoj većini, a i dio zastupnika NiP-a nije bio najsretniji saradnjom s NES-om. Riječ je bila o frakciji bliskoj Halilu Bajramoviću.

Odrekli se ministarstva

Razlog za promjenu mišljenja POMAK-a je ponuda za premijersku poziciju Šuhretu Fazliću, objavio je sinoć prvi portal “Avaza”.

On je, prema našim informacijama, obećao predsjedniku NiP-a Elmedinu Konakoviću jučer dok je boravio u Bihaću da će pristati na to.

Inače, Šuhret Fazlić je bivši gradonačelnik Bihaća, koji je osnivač POMAK-a, a koji kasnije prelazi u NiP. Elvedin Sedić je prije nekoliko mjeseci objavio da se Šuhret Fazlić vraća, no kasnije je to Fazlić demantovao. Pokušalo se to opravdati na način da je POMAK specifična organizacija, gdje ljudi mogu u isto vrijeme biti i članovi drugih stranaka, no takvo nešto nikada nije viđeno u politici.

Bilo kako bilo, Fazlić je prihvatljiv i POMAK-u i NiP-u, a NES je spreman da zamijeni SDA u vlasti i pod cijenu da nemaju premijersku poziciju, no zauzvrat bi trebali dobiti čak četiri ministarstva.

SDP bi trebao zadržati tri ministarstva, NiP će se odreći jednog zbog premijerske pozicije, a i SBiH bi trebao dobiti jedno ministarstvo.

Do priče o smjeni Vlade USK dolazi u trenutku kada je Nermin Nikšić za RTV HB pohvalio ulogu NES-a na entitetskom nivou, gdje je kazao da podržavaju Vladu FBiH u dobrim zakonskim rješenjima, ne uslovljavajući je bilo čime.

