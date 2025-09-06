Vučinić: Nećemo dozvoliti sigurnosni vakum u BiH, NATO će ostati fokusiran na zapadni Balkan

NATO je i dalje čvrstvo posvećen Bosni i Hercegovini, njenoj stabilnosti i reformskim procesima, te kontinuirano jača političku i praktičnu saradnju s institucijama u zemlji, istaknuo je u intervjuu za Fenu ambasador Vladimir Vučinić, šef Odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a u BiH.

– NATO je u BiH prisutan 30 godina i 30 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma nastavljamo biti posvećeni, kako kroz jačanje političke, tako i kroz jačanje praktične saradnje. Svjedoci smo brojnih kontakata na najvišem nivou u toku protekle godine u vezi načina kako možemo unaprijediti našu saradnju. Broj kontakata i posjeta samo u ovoj godini je impresivan – kazao je Vućinić, ističući da praktična saradnja podrazumijeva podršku Oružanim snagama BiH, odbrambenom i sigurnosnom sektoru, kroz reforme i jačanje kapaciteta.

Ambasador je podsjetio i na formiranje Odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a u Sarajevu u julu prošle godine.

– Formiranje takvog odjela govori o posvećenosti NATO-a i odnosima sa BiH, ne samo ranije nego i sada, ali i u budućnosti – rekao je Vućinić.

Naglasio je da se reformski procesi prvenstveno odnose na sigurnosno-odbrambeni sektor, a strukturalna saradnja sa NATO-om provodi kroz Program reformi.

Dodatne reforme

– BiH je pristupila Partnerstvu za mir 2006., a 2010. je pozvana da bude dio Akcionog plana za članstvo. U okviru tog plana, ta saradnja je struktuirana kroz Program reformi – dokument koji se donosi na godišnjem nivou, gdje zajedno s bosanskohercegovačkim vlastima gledamo oblasti gdje je potrebna dodatna pomoć i podrška i gdje se trebaju sprovesti dodatne reforme – rekao je Vućinić.

On je dodao da su prioriteti dodatne reforme u vezi finansiranja Oružanih snaga BiH i osiguranje adekvatnog vojnog budžeta.

– Mi ćemo, naravno, pomoći s naše strane kako finansijski, tako i kroz opremu – između ostalog i paket podrške odbrambenim kapacitetima, tzv. DCD projekat. To nije zamjena za nacionalni budžet, ali je dio gdje treba raditi i dalje, naravno i po pitanju vojne imovine, a također i dalje raditi na afirmaciji uloge NATO-a u BiH i regionu – rekao je Vućinić.

Na pitanje o zastarjeloj opremi s kojom se suočavaju OSBiH, ambasador je rekao da NATO konstantno radi na poboljšanju uvjeta OSBiH, jer je to na obostranu korist, i građana i OSBiH.

– Radimo na nadogradnji objekata za sigurno skladištenje malokalibarskog i lakog naoružanja. Kroz projekat DCD jačamo kapacitete u borbi protiv terorizma i cyber napada, te interoperabilnost OSBiH. Paket pomoći se sastoji od 12 inicijativa, devet se odnosi na odbranu, a tri na sigurnosni sektor – pojasnio je Vučinić.

Govoreći o spremnosti institucija BiH za provođenje reformi, Vućinić je pohvalio profesionalizam bh. partnera.

– Naravno, tu ima još dosta posla, ne sumnjam u njihovu spremnost, mi smo spremni pomoći. Smatramo da postoje kapaciteti da se sprovedu potrebne reforme i aktivnosti – naveo je

Na pitanje o saradnji NATO-a s pojedincima iz institucija BiH koji ne podržavaju približavanje NATO-u, ambasador je poručio da je “vaša suverena odluka da odlučite koji je način i kvalitet saradnje BiH s NATO – mi smo tu da vas podržimo”.

– Vaša sudbina je u vašim rukama, koji živite u BiH. Cijela međunarodna zajednica je tu da vam pomogne. Na vama i političkim liderima je da donesete hrabre odluke, krenete naprijed s reformama i postignete rezultate za benefit svih građana BiH – ističe Vučinić.

Ambasador je naglasio strateški značaj zapadnog Balkana za NATO i stabilnost Evrope.

– Region zapadnog Balkana je od strateškog značaja, jer je stabilnost regiona važna za stabilnost Evrope i šireg euroatlantskog područja. U potpunosti podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH. To se neće promijeniti i nećemo dozvoliti sigurnosni vakum. Ovo nije 1992. godina, sve aktivnosti koje su u protivnosti s Daytonom i ustavnim poretkom za nas nisu prihvatljive – rekao je Vućinić, dodajući da NATO svakodnevno sarađuje s EUFOR-om kako bi bio spreman na svaki potencijalni sigurnosni izazov.

U kontekstu rata u Ukrajini i globalnih napetosti, Vućinić je pojasnio da su saveznici na nedavnom NATO samitu u Hagu odlučili napraviti veliki skok u izdvajanjima za odbranu.

– Odbrana i odvraćanje su temelj našeg saveza, a povećana izdvajanja nam omogućavaju jačanje kapaciteta i spremnost da odgovorimo na prijetnje. To se ne odnosi samo na vojnu moć, projekcija snage šalje jasnu poruku potencijalnim agresorima i NATO je spreman odgovoriti – kazao je.

Ambasador je dodao da povećana izdvajanja obuhvataju 3,5 posto za odbranu i 1,5 posto za oblasti povezane sa sigurnošću i odbranom, uključujući kritičnu infrastrukturu i vojnu mobilnost, što je, kako je rekao, ključni segment za jačanje otpornosti država članica.

Promoviranje stabilnosti

Vućinić je naglasio da NATO kroz praktičnu i političku saradnju nastoji promovirati stabilnost, pomirenje, prosperitet i regionalnu saradnju.

– Svaka država u regionu je važna, a stabilnost BiH je ključna i za stabilnost šireg euroatlantskog područja. Provođenje reformi, usvajanje demokratskih vrijednosti i jačanje kapaciteta doprinosi stabilnosti ne samo BiH nego i cijelog regiona – kazao je Vučinić.

Zaključio je da NATO nastavlja praktičnu i političku saradnju s BiH, kako bi pomogli da svi gledaju u istom smjeru i doprinose prosperitetu ne samo BiH, nego cijelog regiona.

– Na vama je da donesete hrabre odluke i postignete rezultate za benefit svih građana BiH. NATO će biti uz vas, ali vaša sudbina je u vašim rukama – podcrtao je Vučinić.

