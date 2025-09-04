BiH

Ahmed Džinović, vođa “Pantera” otkrio identitet direktora kojeg su uhvatili u pedofiliji: Uhvatili smo više lica!

2.1K  
Objavljeno prije 12 minuta

Uhvaćeno je još mnogo pedofila koji su došli na susret s dječakom gdje smo ih mi spriječili. Znači samo da pobijemo te dezinformacije da smo uzeli neke pare, hoćemo da uzmemo neke pare, poručio je Džinović

Ahmed Džinović, vođa organizacije “Panter” koja se bavi lovom na pedofile, objavio je video na Facebooku u kojem navodi da su u pedofiliji uhvatili Haseta Tirića,piše Avaz.

– Da se brat oglasi. Jeste činjenica je da su “Panteri” uhvatili komandanta najelitnije specijalne jedinice vojske (Crni labudovi, op.a.), jeste da se radi o Hasetu Tiriću. Uhvaćeno je još mnogo pedofila koji su došli na susret s dječakom gdje smo ih mi spriječili. Znači samo da pobijemo te dezinformacije da smo uzeli neke pare, hoćemo da uzmemo neke pare. Mi stojimo iza svojih riječi a uskoro idu emisije koje najavljujemo već mjesec dana u kojoj je čak i taj komandant a i ostali sve koje smo pohvatali. Ljubi vas brat, vaša organizacija “Panter”, čuvajte mi se – rekao je Ahmed Džinović u videu.

Hase Tirić je direktor preduzeća “Sarajevogas”.

Podsjetimo, od prošle nedjelje cijeli grad bruji o napadu na “Pantere” na Ilidži kada je više lica naoružanih napalo Ahmeda Džinovića i Semira Sultanovića Bibana, pripadnike organizacije “Panter”.

Nakon toga pet lica je uhapšeno i njima je određen pritvor i to Sulejmanu Dupovcu, Adnanu Memiševiću, Senadu Poliću, Jasminu Ramoviću i Tariku Hadžimeliću.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh