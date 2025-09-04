Ahmed Džinović, vođa “Pantera” otkrio identitet direktora kojeg su uhvatili u pedofiliji: Uhvatili smo više lica!

Ahmed Džinović, vođa organizacije “Panter” koja se bavi lovom na pedofile, objavio je video na Facebooku u kojem navodi da su u pedofiliji uhvatili Haseta Tirića,piše Avaz.

– Da se brat oglasi. Jeste činjenica je da su “Panteri” uhvatili komandanta najelitnije specijalne jedinice vojske (Crni labudovi, op.a.), jeste da se radi o Hasetu Tiriću. Uhvaćeno je još mnogo pedofila koji su došli na susret s dječakom gdje smo ih mi spriječili. Znači samo da pobijemo te dezinformacije da smo uzeli neke pare, hoćemo da uzmemo neke pare. Mi stojimo iza svojih riječi a uskoro idu emisije koje najavljujemo već mjesec dana u kojoj je čak i taj komandant a i ostali sve koje smo pohvatali. Ljubi vas brat, vaša organizacija “Panter”, čuvajte mi se – rekao je Ahmed Džinović u videu.

Hase Tirić je direktor preduzeća “Sarajevogas”.

Podsjetimo, od prošle nedjelje cijeli grad bruji o napadu na “Pantere” na Ilidži kada je više lica naoružanih napalo Ahmeda Džinovića i Semira Sultanovića Bibana, pripadnike organizacije “Panter”.

Nakon toga pet lica je uhapšeno i njima je određen pritvor i to Sulejmanu Dupovcu, Adnanu Memiševiću, Senadu Poliću, Jasminu Ramoviću i Tariku Hadžimeliću.

Facebook komentari