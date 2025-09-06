Šerif Isović pred POSKOK-om

Grupa uposlenika Porezne uprave Federacije BiH podnijela je krivičnu prijavu protiv Šerifa Isovića, dugogodišnjeg direktora ove institucije, Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva BiH (POSKOK), saznaje „Dnevni avaz“.

Krivična prijava protiv kontroverznog Isovića, koji je više puta pokušavao eliminirati njemu nepodobne medije, koji je poziciju direktora Porezne uprave koristio za obračune koji su imali uporište samo u ličnoj ili političkoj pozadini, stigla je pred POSKOK i puna je činjenica koje hirurški precizno dijagnosticiraju o kakvim zloupotrebama se radi.

Prljavi poslovi

– Krivična prijava protiv Šerifa Isovića, zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i nesavjesnog rada u službi, nanoseći štetu budžetu Federacije BiH, zbog donošenja nezakonitih odluka i rješenja, i neodgovornog raspolaganja budžetskim sredstvima kod provođenja konkursnih procedura i donošenja nezakonitih rješenja o ovlaštenju, s ciljem isplate nezakonitih naknada pojedincima, te zbog nabavke nepotrebnih sredstava i uređaja i nezakonitog trošenja budžetskog novca u privatne svrhe i za lične interese, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1 KZ FBiH, u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona FBiH – navodi se u krivičnoj prijavi protiv Isovića.

U obrazloženju toka provođenja konkursnih procedura za rukovodioca Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo i dva pomoćnika direktora navodi se da je „Isović lično utjecao i sudjelovao u radnjama koje nisu u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, nego, kako se navodi, odlučivao je na osnovu subjektivne političke, rodbinske podrške i tako suptilno prikrivao zloupotrebu diskrecionog prava“.

Na ova tri radna mjesta zaposleni su M. B., B. K. I. i Š. N. Podnosioci krivične prijave protiv Šerifa Isovića navode da je početkom septembra 2019. godine B. K. I. imenovana za rukovoditelja Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, pomoćnicu direktora u PU Federacije BiH i te poslove je, pema zvaničnoj informaciji iz Porezne uprave, obavljala do 25. maja 2021. godine.

– Jedina osoba koja je prošla na listu uspješnih kandidata za poziciju direktora Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo je B. K. I. koja trenutno i po ovlaštenju Isovića radi na poslovima šefa inspekcije Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo i za njega odrađuje prljave poslove, politički motivirane i tendenciozne kontrole i kazne po svaku cijenu prema svim firmama i vlasnicima firmi, s kojima je u ranijem periodu bio (Isović, op.a.) u sukobu, zbog svojih privatnih poslova sudskog vještačenja, pisanja žalbi, savjetovanja i vođenja knjigovodstva putem svoje privatne firme i koje ne odgovaraju njegovim ličnim i stranačkim interesima (naprimjer, „BH Gas“, „Fabrika duhana Sarajevo“, „Avaz“ i mnogi drugi), vršeći strahovit i neprimjeren pritisak na inspektore u toku kontrola, mijenjajući čak čitave dijelove zapisnika i rješenja o dodatnim obavezama, suprotno svim pravilima i Zakonu, čime se narušava autoritet i zakonska samostalnost inspektora – navode podnosioci krivične prijave.

Dalje, ističe se da većina inspektora još šuti.

– O ovakvim nevjerovatnim pritiscima, nažalost, većina inspektora šuti zbog straha od odmazde psihopate Isovića i njegovih mentora. Zaprepašteni smo i nejasno je koliko daleko ide drskost i bahatost Isovića i njegovih mentora, kada smo svi saznali da, iako su se uredno prijavili na konkurs (prema svojim izjavama u povjerenju i strahu od odmazde), dugogodišnji iskusni i stručni rukovodeći uposlenici Porezne uprave, za koje se zna da su vrlo stručni i pošteni, nažalost, pod raznim njegovim prijetnjama i pritiscima morali odustati od izlaska na intervju, vjerovatno znajući da neće proći i imati dovoljan broj bodova kao unaprijed odabrani kandidat – navode podnosioci krivične prijave.

Uposlenici Porezne uprave FBiH koji su podnijeli krivičnu prijavu, ističu da je Isović kao direktor ove institucije donosio nezakonita rješenja o ovlaštenju i šefovima poreznih ispostava kao i šefovima odsjeka, koji su trajali čak i po šest godina, iako su za to postojala zakonska ograničenja jer, prema zvaničnom mišljenju Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, jasno se navodi da se rješenja o ovlaštenju mogu donositi samo na period od dva mjeseca, i to bez naknade.

– S obzirom na to da je Šerif Isović, određenim uposlenicima, donosio nezakonita rješenja o ovlaštenjima na period znatno duži od dva mjeseca, odnosno na period i od nekoliko godina na osnovu čega su tim usposlenicima nezakonito isplaćivane naknade duži niz godina, čime je budžet FBiH znatno oštećen za značajne iznose, s obzirom na veliki broj izdatih rješenja. Time je Isović omogućavao naknadu za rad isključivo svojim istomišljenicima i podobnim uposlenicima – navodi se, između ostalog, u prijavi koja je pred POSKOK-om.

Sukobi i mobing

Do koje mjere je „pošteni“ egzekutor Isović išao, pokazuje i sljedeći navod iz krivične prijave:

– Kao rukovodilac PU FBiH zloupotrijebio je podatke o elektronskoj evidenciji i kontroli radnog vremena, prilikom pokretanja disciplinskih postupaka, zbog čestih sukoba s najbližim saradnicima i vršenju mobinga nad uposlenicima, koji nisu podržavali bahato i nezakonito ponašanje, jer isti imaju karakter službene tajne u smislu da se s njima mora postupati kao sa zaštićenim podacima, te se prema stepenu tajnosti s njima mora postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Podnosioci prijave posebno ukazuju na nabavku, kako kažu, preskupih i instaliranih rampi, a koja je, prema navodima podnosioca prijave, izvršena s ciljem ostvarivanja lične koristi i za naručioca i za izvršioca naručenog posla nabavke nekorisnih ulaznih rampi.

– Evidentno je da služe samo za ukras jer evidencije radnog vremena, kao što je utvrđeno i u Izvještaju ureda za reviziju, nisu tačne i ne mogu se koristiti ni za obračun plaća. Dakle, neshvatljivo je da je pored toliko važnijih stvari za potrebe ostalih organizacionih jedinica Porezne uprave FBiH, plus godišnje održavanje, prioritet bilo dati i izdvojiti 150.000 KM za rampe koje služe za ukras.

Na seminare i simpozije ga vozio uposlenik Porezne uprave

Šerif Isović je kao direktor PU FBiH, piše u prijavi, imao mjesečnu plaću u znatnom iznosu od približno 3.000 KM plus dodatna primanja od drugih institucija.

– Po osnovu nezakonitog članstva u Upravnom odboru u Centralnoj banci BiH s naknadom od gotovo 5.000 KM mjesečno, jer se radilo o klasičnom sukobu interesa, kao i članstvu u Upravnom odboru firme „Ginex“ iz Goražda, također za značajan iznos naknade. Također, osim nezakonitih odsustvovanja s posla i odlazaka na sjednice upravnih i nadzornih odbora, u toku svog radnog vremena Šerif Isović se kao direktor PU FBiH bavio i sudskim vještačenjem, zastupanjem poreznih obveznika u privatne svrhe, te držao predavanja i učestvovao na raznim seminarima, spimpozijima, dobivajući značajne iznose novčanih naknada, i to sve bez pismene saglasnosti svog pretpostavljenog, fedealnog ministra finansija, čime je prekršio i odredbe Zakona o državnoj službi, kao državni službenik. Koristeći tako državna sredstva i imovinu, poput službenog automobila i vozača koji je uposlenik PU FBiH, a ne privatni vozač, zloupotrijebio je državnu službu i službeni položaj, stičući za sebe i druge nezakonitu imovinsku korist a time i značajnu štetu po budžet FBiH i Porezne uprave Federacije BiH – prijavljeno je POSKOK-u.

