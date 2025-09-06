Dramatično stanje u ‘bh. Beverly Hillsu’: Danima nema struje, vode ni signala, turisti bježe iz naselja

Stanovnici mjesne zajednice Ivanica u općini Ravno već šesti dan su bez električne energije. Kvar je nastao nakon pada dotrajalog stupa dalekovoda, a s obzirom na to da naselje nema riješeno pitanje vodoopskrbe, nestanak struje onemogućio je i rad pumpi za vodu.

Osim toga, mještani nemaju ni telefonski signal, što dodatno otežava svakodnevni život.

Podsjetimo, Ivanica je naselje na samom jugu BiH u neposrednoj blizini Dubrovnika. Karakteristično je po velikom broju vila s bazenima zbog čega je dobilo i nadimak “Beverly Hills”.

Pokvarena hrana u hladnjacima

Iz Elektroprivrede HZHB potvrđeno je da je riječ o većem kvaru koji zahtijeva zamjenu čelične konstrukcije dalekovoda, što je posao koji traži dodatno vrijeme i materijal. Ipak, stanovnici ističu da je problem mogao biti riješen ranije te da je čekanje od pet dana na početak radova neprihvatljivo.

– Štete su ogromne, i direktne i indirektne. Sve što je ljudima bilo u hladnjacima i zamrzivačima propalo je, a još veće štete nastale su u turizmu i drugim sadržajima koji su nezamislivi bez električne energije – izjavio je za Hercegovina.info Danilo Mandeganja, koordinator za MZ Ivanica pri Općini Ravno.

Mještani potvrđuju da je više od 300 gostiju napustilo Ivanicu u prvim danima nakon nestanka struje. Osim turista, i dio lokalnog stanovništva bio je prisiljen privremeno otići u Trebinje ili Dubrovnik kako bi imali osnovne uvjete za život.

Stanovnik Ivanice Aleksandar Milićević naglašava da je problem trebalo riješiti znatno ranije.

– Dubrovnik je imao vodovod i kanalizaciju još 1438. godine, a mi danas, gotovo 600 godina kasnije, svega pet kilometara od Dubrovnika, nemamo ni vodovod, ni kanalizaciju, ni struju, ni internet. Kao da smo se vratili u 12. stoljeće. Ljudi su nervozni, bolesni. Velik broj ljudi napustio je Ivanicu već prvi dan kada je nestalo struje. Drugi problem je zašto su radovi počeli tek peti dan – rekao je Milićević.

Nemaju drugi izvor energije

Koviljka Damjanac iz Ivanice kaže da je ostala bez velikih količina hrane.

– Prije nestanka struje napunili smo zamrzivače i sve je propalo. Moj sin je išao tražiti agregat i jedva je uspio pronaći jedan u Trebinju. Uključili smo zamrzivač i pumpu, ali nemamo svjetlo ni toplu vodu. Jedino navečer koristimo male lampe – ispričala je Damjanac.

Kako Ivanica nema alternativni izvor električne energije, svaki ozbiljniji kvar znači višednevni zastoj u normalnom funkcioniranju.

– Jednostavno smo ostavljeni na cjedilu – poručuju mještani, naglašavajući da se problem ne smije svesti samo na trenutnu sanaciju kvara, već da je potrebno trajno rješenje.

Prema njihovim riječima, dotrajala mreža i stari dalekovodi već godinama uzrokuju poteškoće. Radovi na otklanjanju kvara još uvijek traju, a iz Elektroprivrede HZHB navode da će problem biti riješen u najkraćem roku.

