Pronađeni posmrtni ostaci na Grepku kod Foče

Tokom ekshumacije na lokalitetu platoa Grebak u općini Foča, pronađeni su posmrtni ostaci jedne osobe, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Saliha Đuderija, članica Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH (INO BiH), kazala je da su posmrtni ostaci pronađeni na liniji borbi, zbog čega je teško pretpostaviti nacionalnost pronađene osobe.

– Pronađene su dvije butne kosti muškarca, pretpostavlja se da je riječ o samo jednoj osobi. Uzeti su uzorci obje kosti, vidjet ćemo da li je riječ o istoj osobi – dodala je Đuderija.

Građani Goražda su put preko Grepka koristili za odlazak po hranu i spas iz grada pod opsadom.

Tužilaštvo BiH navelo je da su posmrtni ostaci upućeni u Centar za obdukciju i identifikaciju u Goraždu, radi dalje medicinske i sudske obrade, te utvrđivanja identiteta nestale osobe putem DNK analize.

Proces ekshumacije proveden je prema uputama tužioca iz Posebnog odjela za ratne zločine, a vodila ga je istražiteljica Tužilaštva BiH. U procesu su učestvovali i vještak sudske medicine, predstavnici INO-a BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe u BiH, a lokalitet su obezbjeđivali policijski službenici Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

