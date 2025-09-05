Upućen u proceduru Pravilnik o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine

Upravni odbor UIO BiH razmatrao je danas na 10. redovnoj sjednici Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, te je ovaj podzakonski akt upućen u proceduru javnih konsultacija.

Ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda od putarina te privremenih koeficijenata o raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa za period juli – septembar ove godine kao ni odluke o drugom privremenom poravnanja za 2023. i 2024. godinu. UO UIO usvojio je izvještaje o radu i izvršenju budžeta UIO za 2024. godinu – zaključuje se u saopštenju.

– Svi koji su zainteresovani za propise iz ovog pravilnika moći će se informisati OVDЈE, te dati svoje primjedbe i sugestije u narednih 15 dana. Nakon što se završe javne konsultacije UO UIO će se izjasniti o ovom pravilniku i nakon njegovog usvajanja počinje primjena i proces podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine kako je to propisano Zakonom o PDV-u koji je stupio na snagu 12. aprila ove godine – saopšteno je iz ove uprave.

Dodaju da je pravilnikom bliže propisano koju je dokumentaciju neophodno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, te kolika je propisana kvadratura stambenog prostora i dokazivanje da u prethodnom periodu kupac nije bio vlasnik neke nekretnine.

Također, na sjednici UO UIO danas je usvojena Odluka o količinama dizel goriva na koje se ne plaća putarina za 2025. godinu prema kojoj “Željeznice FBiH” imaju pravo na oslobađanje u ukupnoj količini od 2.888.430 litara, a “Željeznice Republike Srpske” u ukupnoj količini od 1.060.000 litara.

– Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o visini stope kompenzatorne kamate za drugu polovinu ove godine koja iznosi 12 odsto i ostaje nepromenjena – dodaje se u saopštenju.

U saopštenju još navode, da su članovi UO danas usvojili i izmjene Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO čime se, nakon provedenog tendera, uključuju odabrane banke za svakodnevno prikupljanje i transfer prikupljenog prihoda na Јedinstveni račun kod Centralne banke BiH.

Ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda od putarina te privremenih koeficijenata o raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa za period juli – septembar ove godine kao ni odluke o drugom privremenom poravnanja za 2023. i 2024. godinu. UO UIO usvojio je izvještaje o radu i izvršenju budžeta UIO za 2024. godinu – zaključuje se u saopštenju.

Facebook komentari