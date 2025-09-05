Poznato ko stoji iza projekta kod Mostara o kojem bruji regija

Vijest o gradnji velikog aquaparka na južnom području Mostara – koji bi trebao privući posjetitelje iz cijele regije – izazvala je veliku pažnju u BiH ali i susjednim zemljama.

O realizaciji ovog velikog projekta, koja je već u poodmakloj fazi, proteklih dana i sedmica su izvještavali brojni mediji, ali je nije rečeno ko je investitor.

Mediji su najprije, prije nekoliko sedmica, objavili da projekt gradi kuvajtski investitor. Ova informacija potekla je očito od jednog saopštenja Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) poslanog početkom godine u kojem se govorilo o tome o tome da će jedan kuvajtski investitor graditi aquapark kod Mostara.

No, predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić kazao je da iza projekta stoji domaći, a ne strani investitor – ne otkrivajući ni dalje o kome se radi.

– Tačno je da se gradi aquapark na južnom području Mostara, u blizini Blagaja, tačnije naselja Kosor i Lakševine. Međutim, ne radi se o stranom, već o jednom domaćem investitoru. Mi smo vrlo ponosni da imamo takve ljude i takve firme koji ponovno ulažu u našu zemlju, da jačamo našu privredu i da ne ovisimo samo od stranih investicija – naglasio je Rahimić.

Kako saznaje BiznisInfo.ba, parcela na kojoj se gradi aquapark u vlasništvu je firme AWG Real Estate – Nekretnine d.o.o., čiji je vlasnik Mirsad Ćatić.

Ćatić, koji je u biznisu dugi niz godina, u posljednje vrijeme se profilisao u jednog od najuspješnijih domaćih poduzetnika.

Između ostalog, osnivač je domaćeg lanca brze hrane Bash kojeg mnogi porede sa McDonald’som i koji se uspješno širi po cijeloj Bosni i Hercegovini. Suvlasnik je i tržnog centra Plaza u Mostaru te još nekih uspješnih kompanija.

Osim zabavnog dijela kompleks će imati i smještajne kapacitete. Očekuje se da će ovaj aquapark privući posjetitelje iz cijele Hercegovine, ali i susjednih zemalja.

Ovaj park mnogi vide upravo kao ono što je Hercegovini nedostajalo da iskoristi svoj kapacitet sunca i prelijepe prirode te da privuče i zadrži što veći broj turista, a domaćem stanovništvu da ponudi alternativu skupim morskim ljetovalištima.

